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Евтушенков рассказал о готовности купить фармацевтические заводы у совладельца «Ленты»

АФК «Система» заинтересована и принципиально готова купить фармзаводы у Marathon Group Александра Винокурова. Об этом сообщил основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков, передает «Интерфакс».

Деталей сделки он не уточнил. «Между принципиальным одобрением и конкретным одобрением сделки есть большой gap [промежуток времени]», – отметил Евтушенков.

О том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке фармацевтических активов у Marathon Group, 5 июня писали «Ведомости» со ссылкой на партнера одной из сторон и двух человек, знающих о возможной сделке от ее потенциальных участников. По их словам, речь идет о двух предприятиях – курганском «Синтезе» и ставропольском «Биокоме».

Соглашение может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорили все собеседники «Ведомостей». ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.

Marathon Group создана в 2017 г. Винокуровым и Сергеем Захаровым. Помимо фармацевтических заводов ей принадлежит, в частности, аптечный оператор «Мега фарм», 11,8% в ритейлере «Магнит», а также доля в крупнейшем франчайзи сети KFC.