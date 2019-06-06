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Бизнес
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«Интурист» рассчитывает привезти в Россию 300 000 туристов

Ведомости
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Гендиректор компании «Интурист» Виктор Тополкараев заявил на ПМЭФ, что в 2019 г. компания рассчитывает привезти в Россию 300 000 иностранных туристов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Согласно его оценке, иностранные клиенты компании инвестируют в экономику страны около 10 млрд руб.

Он также отметил, что необходимо активное привлечение иностранных инвестиций в туристическую отрасль России. По его мнению, въездной туризм будет расти, если власти займутся совершенствованием механизмов применения электронных виз, а также снизят стоимость многократных долгосрочных виз.

Тополкараев указал на необходимость работать над повышением транспортной доступности российских регионов. В частности, этому мог бы способствовать допуск лоукостеров на туристические маршруты и стимулирование прямых межрегиональных авиаперевозок.

Экономика
Новости

Кудрин предложил вывести Росстат из-под контроля Минэкономразвития

Ведомости
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Росстат не должен зависеть от органов, которые планируют экономическую политику, поэтому его необходимо вывести из-под контроля Министерства экономического развития, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), его слова приводит «РИА Новости».

По мнению Кудрина, в том, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, есть конфликт интересов. «Мы всегда думали, что это не так уж важно», – сказал Кудрин, отметив, что сейчас он уже уверен, что экономическое ведомство не должно контролировать статистическую службу.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформировании и обновлении методов работы. По его мнению, служба статистики – это важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами.

В частности, у Силуанова были претензии к тому, как считаются реальные доходы населения. Министр отметил, что сейчас требования к Росстату возросли, потому что его отчетность необходима для реализации национальных проектов.

10 цитат председателя Счетной палаты

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Технологии
Новости

«Ростелеком», Tele2 и Ericsson вместе протестируют 5G в Москве

Ведомости
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«Ростелеком» присоединился к Tele2 и Ericsson в тестировании 5G в Москве. На Петербургском международном экономическом форуме компании заключили соответствующее соглашение, сообщают они в совместном пресс-релизе. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц. В тестировании будут использованы оборудование Ericsson и каналы связи «Ростелекома».

У Ericsson есть полный комплекс технических решений для сетей 5G, а также опыт их внедрения и эксплуатации: на оборудовании компании развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Южной Корее, Швейцарии и Австралии, отмечается в сообщении, а Tele2 и «Ростелеком» обладают сетевой инфраструктурой и получили лицензии для проведения таких тестов.

Московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов присутствия Tele2, заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который прошел в феврале, Tele2 и Ericsson подписали соглашение об установке 50 000 базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватит 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Координировать пилотные зоны для тестирования 5G в Москве будет Департамент информационных технологий. Правительство Москвы подписало соглашения с операторами связи, и у каждого оператора большой четверки будет своя зона, рассказывал «Ведомостям» представитель департамента. Назывались и предполагаемые площадки – «Лужники» и «Москва-сити», и расширенный диапазон частот, на которых пройдут тесты – 25,25–29,5 ГГц. МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» подтверждали свою готовность участвовать в проекте.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Евтушенков рассказал о готовности купить фармацевтические заводы у совладельца «Ленты»

Ведомости
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АФК «Система» заинтересована и принципиально готова купить фармзаводы у Marathon Group Александра Винокурова. Об этом сообщил основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков, передает «Интерфакс».

Деталей сделки он не уточнил. «Между принципиальным одобрением и конкретным одобрением сделки есть большой gap [промежуток времени]», – отметил Евтушенков.

О том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке фармацевтических активов у Marathon Group, 5 июня писали «Ведомости» со ссылкой на партнера одной из сторон и двух человек, знающих о возможной сделке от ее потенциальных участников. По их словам, речь идет о двух предприятиях – курганском «Синтезе» и ставропольском «Биокоме».

Соглашение может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорили все собеседники «Ведомостей». ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня.

Marathon Group создана в 2017 г. Винокуровым и Сергеем Захаровым. Помимо фармацевтических заводов ей принадлежит, в частности, аптечный оператор «Мега фарм», 11,8% в ритейлере «Магнит», а также доля в крупнейшем франчайзи сети KFC.

Политика
Новости

Силуанов надеется увидеть Абызова на следующем ПМЭФ

Ведомости
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает увидеть экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на Петербургском экономическом форуме в 2020 г.

«Надеемся, что на следующем форуме мы его увидим», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Его обвиняют в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011–2014 гг. экс-министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Абызов в 2012–2018 гг. был министром по координации деятельности открытого правительства и регулярно посещал ПМЭФ. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого он работал в РАО ЕЭС – был заместителем Анатолия Чубайса, а также был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков, но впоследствии обанкротилась.

Финансы
Новости

«Дочка» Сбербанка будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia

Ведомости
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Облачный провайдер Сбербанка – компания SberCloud – будет совместно с американской Nvidia работать над созданием и внедрением на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

По условиям соглашения, SberCloud создаст сервис AI Cloud, пользователи которого с помощью единого портала управления смогут работать с анализом и синтезом речи, компьютерным зрением, распознаванием символов и текстов, системой поддержки принятия решений, автоматическим обучением компьютерных систем. Этот продукт будет построен на системах Nvidia, созданных для решения задач искусственного интеллекта.

Компании ожидают, что новый сервис будет доступен как для крупнейших российских корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также научных и образовательных учреждений.

Кроме того, SberCloud и Nvidia разработают стратегию внедрения AI Cloud в экосистему Сбербанка, будут проводить совместные образовательные мероприятия и обеспечивать технологическое сотрудничество между исследователями в области искусственного интеллекта.

Сбербанк открыл бесплатную школу для программистов

Бизнес
Новости

НЛМК обеспечит себя электроэнергией за 35 млрд рублей

Ведомости
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина построит электростанцию для утилизации попутных газов металлургического производства, сообщила компания в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Мощность электростанции составит 300 МВт. Топливом для выработки электроэнергии и тепла станут газы, которые образуются при выплавке чугуна и стали.

Инвестиции составят 35 млрд руб. Первый ток НЛМК планирует получить в конце 2023 г. Новая электростанция позволит повысить обеспеченность НЛМК собственной электроэнергией с 60% до 95%, сообщил президент НЛМК Григорий Федоришин.

Стремиться к самообеспеченности по электроэнергии НЛМК начала с начала своего существования. ТЭЦ НЛМК была запущена вместе с заводом в 1934 г. После модернизации ее мощность составляет 332 МВт, в качестве топлива используются доменный и коксовый газы. В 2011 г. введена в эксплуатацию утилизационная ТЭЦ мощностью 150 МВт. Она построена в комплексе с новой доменной печью №7 «Россиянка» и работает на доменном газе, рассказывает представитель компании.

С 2000 г. НЛМК вложила в природоохранные проекты более $1 млрд, говорил топ-менеджер компании: «Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%».

Власти Липецкой области предоставят льготу по налогу на имущество. Сколько именно компания сможет сэкономить на налогах, пока оценить трудно, так как пока нет понимания, какого размера будут сооружения, но это десятки миллионов рублей, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России: 17 млн т по итогам 2018 г. Выручка компании за 2018 г. составила $12,0 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК в прошлом году составил $891 млн, а его отношение к показателю EBITDA – 0,25. НЛМК – третья по рентабельности сталелитейная компания России. В 2018 г. этот показатель составил 30%.

Политика
Новости

Топилин прокомментировал идею «отцовского капитала»

Ведомости
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Министр труда Максим Топилин не понимает логики авторов идеи так называемого «отцовского капитала» – выплаты отцам после рождения третьего ребенка. Об этом заявил сам руководитель ведомства на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход их мыслей», – сказал он. Материнский капитал направлен на поддержку семьи, а не только матери, подчеркнул министр.

В конце мая «Известия» написали со ссылкой на предложение в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, что в России может появиться «отцовский капитал» – субсидия, выплачиваемая после рождения третьего ребенка. По данным газеты, получить ее можно будет при условии, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. «Отцовский капитал» не будет исключать материнский, уточняло издание, и эти выплаты будут сопоставимы по размеру.

Экономика
Новости

Сечин: США теряют позиции мирового лидера

Ведомости
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В последнее время США теряют свои позиции в мире, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Китай уже сейчас превосходит США, а к 2050 г. это превосходство станет двукратным, прогнозирует топ-менеджер.

В этих условиях США стремятся затормозить рост конкурентов, теряя при этом моральный авторитет, добавил Сечин. Примером такого поведения, по его мнению, является блокирование развития компаний-конкурентов, в частности, претензии к газопроводу «Северный поток – 2».

Накануне «Роснефть» и государственное энергетическое управление Китая подписали положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении ближайших 40 лет, но затем произойдет ослабление американской экономики. По его мнению, в течение этих 40 лет Вашингтон будет вести себя эгоистично в экономических вопросах.

Самые яркие стенды бизнеса на ПМЭФ-2019

Политика
Новости

Папа римский встретится с Путиным в июле

Ведомости
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Встреча Папы Римского Франциска I с президентом России Владимиром Путиным состоится 4 июля, передает AFP со ссылкой на на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил поездку Путина в Ватикан.

По данным Vatican News, Путин и Франциск I обсудят на встрече ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и напряженность в церковном мире, а именно получение томоса об автокефалии Православной церковью Украины.

У Франциска I 5–6 июля назначена встреча и с главой Украинской греко-католической церкви.

Ранее представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информагентству так прокомментировал возможность визита Папы Римского Франциска в Москву: «Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов».

Франциск I и Путин виделись уже дважды – 25 декабря 2013 г. и 10 июня 2015 г. В 2013 г. на встрече, которая продлилась около получаса, Путин и понтифик обсудили варианты урегулирования конфликта в Сирии. В 2015 г. они беседовали около 50 минут о конфликте на Востоке Украины. Обе встречи прошли в Ватикане.

Экономика
Новости

Кудрин предложил возложить часть ответственности за рост экономики на силовиков

Ведомости
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В романе «Дубровский» Александр Пушкин рассказал историю, которая повторяется до сих пор, начал своё выступление на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) председатель Счетной палаты Алексей Кудрин: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. Подобное происходит и сейчас, поэтому бизнес не доверяет судебной системе, сказал Кудрин, и арест Майкла Калви подтвердил опасения бизнеса – это был шок для экономики.

По словам Кудрина, пока перелома не произойдёт, инвестиции в экономику не пойдут. Поэтому, по его мнению, KPI правоохранительных органов должны быть сформулированы так, чтобы они разделяли ответственность за рост экономики.

В середине февраля суд арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.

Политика
Новости

Китай пригрозил США эскалацией торгового конфликта в случае продажи вооружения Тайваню

Ведомости
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Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружений, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки может составить $2 млрд. Источник агентства ссылается на документ, в котором приводится перечень поставок. Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что подало соответствующую заявку американским властям.

В контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger. Также в него могут войти истребители F-16, их включение в контракт еще обсуждается госдепом и Пентагоном, отмечает агентство.

Если сделка будет совершена, это может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории, пишет Bloomberg. Пекин уже осудил сотрудничество США с тайваньским режимом в военной сфере. «Мы сделали США жесткое представление. Мы требуем от Соединенных Штатов в полной мере осознать чувствительность этого вопроса, а также то, какой вред это может нанести двухстороннему сотрудничеству между нашими странами и поддержанию мира в Тайваньском проливе», – передает агентство слова официального представителя МИД Китая Гэна Шуана.

Последние переговоры между США и Китаем закончились в середине мая. США объявили о повышении с 10 до 25% пошлины на китайский экспорт стоимостью $200 млрд в год. Трамп также поручил начать повышать пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.

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