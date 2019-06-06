Бизнес

Новости

«Интурист» рассчитывает привезти в Россию 300 000 туристов

Гендиректор компании «Интурист» Виктор Тополкараев заявил на ПМЭФ, что в 2019 г. компания рассчитывает привезти в Россию 300 000 иностранных туристов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Согласно его оценке, иностранные клиенты компании инвестируют в экономику страны около 10 млрд руб.

Он также отметил, что необходимо активное привлечение иностранных инвестиций в туристическую отрасль России. По его мнению, въездной туризм будет расти, если власти займутся совершенствованием механизмов применения электронных виз, а также снизят стоимость многократных долгосрочных виз.

Тополкараев указал на необходимость работать над повышением транспортной доступности российских регионов. В частности, этому мог бы способствовать допуск лоукостеров на туристические маршруты и стимулирование прямых межрегиональных авиаперевозок.