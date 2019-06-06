Бизнес

Новости

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

До конца года добыча будет восстановлена, заявил он. По словам министра, «это ситуация июня месяца».

В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.

В апреле белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. Белоруссия и Россия договорились, что до 10 июня очистят «Дружбу».