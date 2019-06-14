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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях

Материал Reuters о перелетах главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

По данным компании, в рамках «тотальный слежки» Reuters использует «технологии специальных служб». Также, как утверждает «Роснефть», агентство взламывает закрытые аккаунты в соцсетях не только Сечина, но членов его семьи и их окружения.

Перелеты Сечина и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках предусматриваются трудовым соглашением, отмечается в пресс-релизе компании. «Роснефть» также обратила внимание и на то, что протокол ряда мероприятий с партнерами предполагает участие членов семьи.

Компания обвинила Reuters в «беспрецедентной избирательности» и отметила, что материалы агентства направлены «на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса». В этой связи «Роснефть» рассматривает возможность судебной защиты, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее 14 июня Reuters опубликовало материал о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» летали на курорты в то же время, когда там отдыхали Сечин или люди из его окружения. Агентство отследило 290 рейсов компании в период с начала 2015 г. по май 2019 г. Из них 96, согласно данным Reuters, пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника. Reuters утверждает, что за указанный период корпоративные самолеты «Роснефти» восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорка. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест.

В апреле этого года Reuters опубликовало материал о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. «Роснефть» обвинила агентство в «откровенной лжи» и «информационной диверсии», пригрозив обращением в правоохранительные органы. Reuters свою публикацию исправило.