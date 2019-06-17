ФАС завела дело против Burger King из-за рекламных слоганов
Московское управление ФАС завело дело дело в отношении Burger King из-за рекламных слоганов, сообщается на сайте ведомства.
Внимание ФАС привлекли слоганы «Раскурячь их всех!», «Окурительный чикен фри» и «Раздаст по Е-баллам за кофе». Экспертный совет по рекламе пришел к выводу, что эти слоганы неэтичны и в них можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. ФАС считает рекламу Burger King оскорбительной и будет с ней бороться, заявил руководитель московского управления ФАС России Армен Ханян.
Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Штраф за каждое нарушение компании может составить до 500 000 руб.
Слоганы Burger King не первый раз привлекают внимание ФАС. В ноябре 2018 г. ведомство оштрафовало компанию на 100 000 руб. за использование слогана «ЕдАЛ ТАКОЕ?» в наружной рекламе. В мае челябинское управление ФАС оштрафовало ее на 105 000 руб. за рекламу «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе…».