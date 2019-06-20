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На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»

Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента. Об этом сообщил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», которая курирует проект, передает «РИА Новости».

В ноябре 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому на дорогах Москвы и Татарстана с 1 декабря должно было начаться тестирование беспилотного транспорта. Цель проекта, объяснял премьер, — «обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты». Вице-премьер Максим Акимов говорил, что эксперимент, в рамках которого на дороги выйдет 100 автомобилей, должен продлиться до марта 2022 г. По плану в эксперименте должны участвовать не только «Яндекс», но и МАДИ, КБ «Аврора», «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет и другие.

По словам представителя НТИ «Автонет», «Яндекс» уже выпустил пять автомобилей, также до конца лета он выпустит еще 15, а до конца года — 95. До конца года ожидается расширение зон тестирования беспилотников в другие области, отметил он, выразив надежду на то, что «другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту».

В мае 2017 г. «Яндекс» сообщал о том, что провел испытание беспилотного автомобиля. В мае этого года гендиректор группы компаний Аркадий Волож рассказывал, что «Яндекс» запустил «два нормальных [беспилотных] такси-сервиса в "Сколково" и "Иннополисе"». «И там реально на сегодняшний день около 4 тыс. поездок», — добавил он.

В июне стало известно, что «Яндекс» открыл офис разработки беспилотных машин в Израиле.

В октябре прошлого года гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокатил Медведева на беспилотном автомобиле Toyota Prius «Яндекса». Поездка прошла по территории инновационного центра «Сколково».