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«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России

«Лукойл» планирует заняться развитием проектов по сжижению газа за рубежом, в частности в Камеруне и Конго, сообщил президент «Лукойла» Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII. Сколько должен будет производить этот проект и когда должно будет начаться производство, он не раскрывал.

«Лукойл» завершает сделку по приобретению у английской компании New Age 25% в проекте на шельфе Республики Конго – Marine XII. Сумма сделки – $800 млн, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки. «Да, параметры примерно такие», – подтвердил информацию «Ведомостей» совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Eni (у оператора проекта 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo) отказалась от преимущественного права выкупа доли в месторождении», – рассказал Алекперов.