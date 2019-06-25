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Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за крушения SSJ100

Топ-менеджмент «Аэрофлота» не получит премии из-за крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая. Об этом на собрании акционеров авиакомпании заявил ее гендиректор Виталий Савельев.

«В KPI топ-менеджмента «Аэрофлота» предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий», – сказал он. Это означает, что менеджеры не получат премии со II квартала и до конца года, пояснил гендиректор «Аэрофлота».

Ранее на собрании акционеров Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения. «МАК [Межгосударственный авиационный комитет] опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов, и у нас много вопросов», – сказал он, выразив соболезнование родственникам жертв катастрофы.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет по крушению SSJ100. Не называя пилотов виновниками случившегося, эксперты комитета указывают на несколько ошибок при управлении самолетом, в том числе при заходе на посадку.