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«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

Акционеры авиакомпании «Аэрофлот» на годовом собрании решили направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. Таким образом, акционеры получат 2,85 млрд руб., из них Росимущество, владеющее 51,17% акций авиакомпании, получит 1,46 млрд руб.

Это серьезное снижение дивидендных выплат по сравнению с двумя предыдущими годами. По итогам 2016 г. «Аэрофлот» заплатил акционерам рекордные в своей истории 19,4 млрд руб., по итогам 2017 г. – 14,2 млрд руб., что стало вторым лучшим результатом.

В 2018 г. «Аэрофлот» снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.