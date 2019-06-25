Бизнес

Новости

Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрд

Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times. AbbVie заплатит за каждую бумагу Allergan $188 деньгами и акциями. Сделка будет профинансирована преимущественно деньгами.

Стоимость сделки включает 45%-ную премию к уровню закрытия акций Allergan в понедельник – $129,57. Издание отмечает, что с помощью сделки AbbVie рассчитывает справиться с последствиями истечения патентной защиты на самый продаваемый в мире препарат Humira для лечения воспалительных заболеваний. Покупка Allergan также предоставит AbbVie доминирующие позиции на рынке ботокса стоимостью более $8 млрд, а также в сегменте других косметических средств и офтальмологических препаратов.

Портфели активов AbbVie и Allergan пересекаются в сегментах средств для улучшения мозговой активности, препаратов против заболеваний желудка и других болезней. Годовая выручка Allergan – почти $16 млрд, что даст AbbVie еще один источник средств для разработки нового поколения продуктов.

Акции Allergan на этих новостях выросли на предварительных торгах в США на 35% и приблизились к 8-месячному максимуму. Бумаги AbbVie упали на 6%.