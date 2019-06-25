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Американская AbbVie купит производителя ботокса Allergan за $63 млрд

Ведомости
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Американская биофармацевтическая компания AbbVie купит ирландского производителя ботокса Allergan за $63 млрд, сообщает Financial Times. AbbVie заплатит за каждую бумагу Allergan $188 деньгами и акциями. Сделка будет профинансирована преимущественно деньгами.

Стоимость сделки включает 45%-ную премию к уровню закрытия акций Allergan в понедельник – $129,57. Издание отмечает, что с помощью сделки AbbVie рассчитывает справиться с последствиями истечения патентной защиты на самый продаваемый в мире препарат Humira для лечения воспалительных заболеваний. Покупка Allergan также предоставит AbbVie доминирующие позиции на рынке ботокса стоимостью более $8 млрд, а также в сегменте других косметических средств и офтальмологических препаратов.

Портфели активов AbbVie и Allergan пересекаются в сегментах средств для улучшения мозговой активности, препаратов против заболеваний желудка и других болезней. Годовая выручка Allergan – почти $16 млрд, что даст AbbVie еще один источник средств для разработки нового поколения продуктов.

Акции Allergan на этих новостях выросли на предварительных торгах в США на 35% и приблизились к 8-месячному максимуму. Бумаги AbbVie упали на 6%.

Новости СМИ2
Бизнес
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Топ-менеджеры «Интер РАО» могут получить вознаграждение акциями

Ведомости
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«Интер РАО» предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента, сообщил «РИА Новости» представитель компании. Она предусматривает выплату вознаграждений или их части акциями.

На фоне этого предложения в «Интер РАО» ожидают существенного увеличения акций в собственности высшего руководства, отметил собеседник агентства.

В то же время гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук 19 июня перестал владеть пакетом акций компании в 0,1523%. Проданные акции он ранее выкупил в рамках опционных программ, пояснил представитель «Интер РАО».

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах Европы и СНГ. Ее основной акционер — государственный «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций. Треть акций компании находятся в свободном обращении.

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Политика
Новости

Госдума одобрила смягчение запрета на использование нацистской символики

Ведомости
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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды. Среди авторов инициативы – председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Его авторы указывали на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первый запрещает пропаганду и демонстрацию нацистской символики, а второй запрещает использование нацистской символики в любой форме. Ямпольская поясняла, что если формально исполнять существующие нормы, «то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены».

Новый документ устранит это противоречие, поясняла она. Законопроект вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии», а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания.

В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.

Бизнес
Новости

Обувной ритейлер Tervolina может избежать банкротства

Ведомости
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Обувной ритейлер Tervolina планирует за два месяца погасить долг перед ФНС. Об этом представитель компании сообщила на заседании Арбитражного суда Москвы, передает «Интерфакс».

В настоящее время идет активное погашение долга компании, отметила представитель Tervolina. ФНС подтвердила это заявление и не возражала против отложения слушания.

Размер долга компании перед ФНС не назывался. Представитель компании отказалась назвать ее объем, сказав лишь, что она «небольшая».

Сеть салонов обуви и аксессуаров Tervolina была основана в 1992 г. На начало 2019 г. у нее насчитывалось 100 собственных салонов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Ведомости
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Украина отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин на своей странице в Facebook. «Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно», – сообщил он. Климкин подчеркнул, что решение ПАСЕ «еще аукнется всей Европе».

По словам Климкина, международная организация из лидера в деле защиты прав человека превратилась в «простого менеджера, причем такого себе». «Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», – заключил украинский министр. Он назвал решение ПАСЕ «особенно обидным» для украинской стороны на фоне того, что председательствует в Совете Европы Франция – участник нормандского формата.

Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия сообщила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Россия 25 июня подала заявку на участие в ПАСЕ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ. Украинская делегация ранее также заявляла о намерении покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Студия «Квартал 95» запустит шоу с критикой Зеленского

Ведомости
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Студия «Квартал 95» выпустит новый проект «Де-мократія?», автор которого Валерий Жидков будет анализировать происходящие в стране события и критиковать президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте студии.

Ранее «Квартал» обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом. «С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в «Квартале» уже спешат выполнить данные обещания», – отмечается в сообщении. Проект выйдет 29 июня на канале «1+1».

Зеленский вместе с братьями Сергеем и Борисом Шефирами в 2003 г. основал в Киеве студию «Квартал 95». Она выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы.

В апреле Зеленский победил на выборах президента Украины. 20 мая он вступил в должность. Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Финансы
Новости

Госдума приняла закон об обязательном участии банков в системе быстрых платежей

Ведомости
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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его Системе быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Оператор СБП – Центробанк. Система заработала с февраля этого года и позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках – участниках СБП. Сейчас к ней подключены 14 банков, заявки подали около 100.

Присоединяться к СБП отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно критиковал идею обязательного присоединения банков к СБП. В конце мая в интервью «Коммерсанту» он назвал подключение всех банков к системе «альтернативно-принудительным счастьем».

Бизнес
Новости

Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию

Ведомости
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Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Оценка ущерба потребует времени и расчетов, отметил Акимов. По его словам, это тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. «Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся», – подчеркнул вице-премьер.

Совещание с авиакомпаниями и профильными ведомствами по ситуации с приостановкой авиасообщения с Грузией пройдет в среду, 26 июня. На нем в том числе планируется уточнить ущерб авиакомпаний, рассказал Акимов.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Экономика
Новости

Госдума одобрила выделение из бюджета более 50 млрд рублей на решение жилищных проблем

Ведомости
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 г., предусматривающий выделение дополнительных 51 млрд руб. для решения жилищных проблем россиян, сообщается на сайте парламента. Из указанной суммы 5 млрд руб. направят на помощь многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, а 16 млрд руб. используют для завершения возведения проблемных объектов долевого строительства.

Принятые поправки также предполагают выделение дополнительно более 30 млрд руб. на гранты российским регионам для реализации национальных проектов. Общая сумма грантов, таким образом, увеличивается до 50 млрд руб. Кроме того, документ увеличивает с 1 млрд до 13 млрд руб. субсидии российским производителям для исполнения гарантийных обязательств по выпуску автомобилей, соответствующих экологическим нормам «Евро-4» и «Евро-5». На поддержку производителей сельхозтехники направят дополнительные субсидии в размере 3 млрд руб.

На развитие транспортной инфраструктуры поправками предполагается направить более 78 млрд руб., эти средства будут использованы для строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог. Как отметил в ходе заседания председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, более 4 млрд руб. направляется на повышение зарплат работников МЧС России. Такое решение принято для исполнения поручения президента Владимира Путина, к которому во время прямой линии обратился сотрудник МЧС, который пожаловался на низкую зарплату.

В материале отмечается, что поправки в бюджет текущего года учитывают его исполнение за первые четыре месяца. Третье чтение запланировано на 27 июня.

Согласно законопроекту доходы бюджета России в 2019 г. увеличиваются на 205,6 млрд руб. до 20 трлн 174,9 млрд руб. (18,5% ВВП), расходы – на 256,5 млрд руб. до 18 трлн 293,7 млрд руб. (16,8% ВВП).

Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на рынке топлива Сибири и Дальнего Востока

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила фактов завышения цен на автомобильное топливо в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом заявил замруководителя регулятора Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

По его словам, по итогам проверки «всех фактов» выяснилось, что «там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен». Ситуацию он назвал рыночной: «Когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный – росли».

Голомолзин также отметил, что в ближайшее время будет подготовлено предложение о том, чтобы ввести дополнительные меры по демпферу для Дальнего Востока, передает «Интерфакс». Эти меры помогут создать условия, равные возможности для поставок топлива на рынок в этом регионе, добавил он.

Кроме того, замруководителя ФАС сообщил, что регулятор не видит предпосылок для роста цен на топливо после прекращения действия соглашений правительства с нефтяниками о стабилизации рынка нефтепродуктов.

17 июня премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило тогда сибирское издание «Тайга.Инфо». Козак в тот же день попросил Минэнерго и ФАС провести проверку.

Экономика
Новости

Орешкин рассказал об особенностях будущего мирового кризиса

Ведомости
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Новый глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, а будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, произойдет «обратное разматывание клубка глобализации». Общая эффективность производства и производительности труда по всему миру снизится.

Россия гораздо лучше готова к новому глобальному кризису, чем к кризису 2008 г. или к ситуации с падением цен на нефть в 2014 г., считает министр. Сейчас у власти есть такие инструменты, как бюджетное правило, инфляционное таргетирование и плавающий валютный курс.

Однако существуют риски невыполнения майского указа президента в части экспорта, предупреждает Орешкин. Темпы несырьевого экспорта будут замедляться в целом по всему миру, и Россию это тоже затронет.

Политика
Новости

Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать в США украинского бизнесмена Фирташа

Ведомости
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Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в 2017 г. решение апелляционного суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале судебных заседаний Дворца правосудия в Вене.

Судья уточнил, что не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения об экстрадиции бизнесмена. Окончательное решение по экстрадиции примет министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Дмитрий Фирташ – украинский бизнесмен, один из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «Росукрэнерго», которая в 2000-е гг. была посредником при поставках газа на Украину и в Европу. Фирташ был задержан в Австрии в 2014 г. по запросу США. Выдачи бизнесмена также добивалась Испания.

В США Фирташа обвиняют в даче взятки индийским чиновникам для получения лицензий на добычу титанового сырья. По версии американского следствия, титан планировалось поставлять американскому авиаконцерну Boeing. Решение выдать Фирташа США суд в Вене принял еще в феврале 2017 г. Адвокаты бизнесмена пытались оспорить экстрадицию в вышестоящих инстанциях, но апелляции были отклонены. Сам Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.

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