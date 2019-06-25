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Обувной ритейлер Tervolina может избежать банкротства

Обувной ритейлер Tervolina планирует за два месяца погасить долг перед ФНС. Об этом представитель компании сообщила на заседании Арбитражного суда Москвы, передает «Интерфакс».

В настоящее время идет активное погашение долга компании, отметила представитель Tervolina. ФНС подтвердила это заявление и не возражала против отложения слушания.

Размер долга компании перед ФНС не назывался. Представитель компании отказалась назвать ее объем, сказав лишь, что она «небольшая».

Сеть салонов обуви и аксессуаров Tervolina была основана в 1992 г. На начало 2019 г. у нее насчитывалось 100 собственных салонов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.