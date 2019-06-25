Топ-менеджеры «Интер РАО» могут получить вознаграждение акциями
«Интер РАО» предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента, сообщил «РИА Новости» представитель компании. Она предусматривает выплату вознаграждений или их части акциями.
На фоне этого предложения в «Интер РАО» ожидают существенного увеличения акций в собственности высшего руководства, отметил собеседник агентства. Ближайшие заседания совета директоров пройдут 27 и 28 июня.
В то же время гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук 19 июня перестал владеть пакетом акций компании в 0,1523%. Проданные акции он ранее выкупил в рамках опционных программ, пояснил представитель «Интер РАО».
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах Европы и СНГ. Ее основной акционер – государственный «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций. Треть акций компании находятся в свободном обращении.