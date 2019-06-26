Бумаги «Магнита» отреагировали ростом на новость об уходе Наумовой

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Nike отменила продажу обуви от дизайнера, поддержавшего протесты в Гонконге

Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви после того, как ее дизайнер поддержал протесты в Гонконге, пишет Financial Times (FT). Японец Юн Такахаси опубликовал в Instagram своей студии Undercover фото жителей Гонконга, протестующих против принятия поправок к закону об экстрадиции, а также выразил им свою поддержку.

С начала июня в Гонконге проходят многотысячные митинги из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Если они будут приняты, то Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. К примеру, Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Публикация в аккаунте Undercover вызвала негативную реакцию со стороны китайских пользователей Instagram, для которых официально эта платформа заблокирована в материковой части страны, но доступна с помощью VPN. Студия Undercover удалила пост, назвав его ошибкой и личным мнением автора. Но публикации хватило, чтобы обувь от Юна Такахаси попала в черные списки китайских магазинов, большинство из которых сняли ее с продажи без объяснения причин. Стратегический партнер Nike в Китае ритейлер YYSports сообщил изданию, что получил от американской компании срочное уведомление об отзыве коллекции Юна Такахаси, которую планировалось начать продавать 14 июня. Nike не ответила на запросы газеты.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда крупным международным брендам приходится извиняться перед китайской аудиторией в стремлении сохранить уровень продаж: в прошлом году Mercedes-Benz дважды приносил извинения китайским потребителям после того, как процитировал Далай-ламу в публикации в Instagram. Это вызвало недовольство, поскольку Пекин считает духовного лидера Тибета сепаратистом. Производитель одежды Gap также был вынужден извиняться после публикации в китайской соцсети Weibo фотографии футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-Китайского моря.

Nike и ее основной конкурент Adidas в последнее время активно завоевывают рынок Китая, поскольку занятия спортом становятся все более популярными в этой стране. По данным Financial Times, в 2018 г. продажи Nike в Китае выросли на $5,1 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году.