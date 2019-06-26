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Бывший гендиректор «Росгеологии» назначен топ-менеджером Газпромбанка

Бывший гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, уволенный после скандала со своим заместителем, назначен первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщил представитель банка.

Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Он имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в «Газпроме» и «Норильском никеле», а также во главе «Росгеологии», отметил представитель Газпромбанка.

Панов возглавлял «Росгеологию» шесть лет до марта 2019 г., когда был досрочно отправлен в отставку. Причина увольнения официально не называлась. Сам Панов не исключал, что на решение о его отставке повлиял арест его бывшего первого заместителя Руслана Горринга.

Горринг покинул «Росгелогию» в конце января после того, как была опубликована видеозапись стрима, который он вел. На кадрах Горринг, используя нецензурную брань, угрожал во время компьютерной игры другим игрокам и рассказывал о своей работе в «Росгеологии». Через два месяца он был арестован. Следственный комитет России (СКР) предъявил ему обвинения в посредничестве при получении взятки и в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад, отмечало ведомство. Однако, как утверждает СКР, он тогда скрылся от следствия, а его прежняя фамилия была Ганижев, которую он сменил на Горринг. В «Росгеологии» не знали о том, что у Горринга были поддельные документы, говорил Панов.