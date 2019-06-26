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Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Российские топливный рынок оказался в «регуляторных тисках» в результате мер, принятых правительством для разрешения кризиса на нем и недопущения ценовых скачков. Об этом говорится в письме президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова министру финансов Антону Силуанову, с которым ознакомились «Ведомости».

Как указал союз, с одной стороны, рост цен в топливной рознице ограничен пределами инфляции, а с другой – нефтепереработка испытывает существенное давление от высоких акцизов. Правительство пытается удержать ситуацию в полностью подконтрольном режиме и вырабатывает механизмы, которые имеют большое количество негативных долгосрочных последствий.

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.

Нужно пересмотреть меры, которые предпринимает правительство для поддержания стабильности на рынке, констатировал Баженов. Он указал на то, что механизм демпфера «вызывает множество вопросов в силу его несовершенства». НТС предлагает отменить этот механизм, а также отменить или «кратно снизить» акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтепереработки и розницы на добычу.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения, в частности, действует демпфирующий механизм: правительство частично возмещает компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Срок действия соглашения истекает 1 июля. Продлеваться оно не будет, рассказывали «Ведомостям» источники.