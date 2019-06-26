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Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана

Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Компания была зарегистрирована в 2018 г. в болгарской столице – Софии. Уставной капитал «Фалкон хоум дистрибьюшн» – 10 левов, то есть около 364 руб. Деятельность компании – продажа постельного белья, обуви, текстиля, мебели, продуктов питания.

«Фалкон хоум дистрибьюшн» стала владелицей 50,5% «Мосхозторга» 17 июня, свидетельствуют данные СПАРКа. Ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. Еще 10% сети принадлежат предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

25 июня «Коммерсантъ» сообщил, что сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие. По данным издания, один из арендодателей уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, писало издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию.