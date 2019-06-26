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ВАДА планирует возбудить более 100 дел о допинге против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется возбудить более 100 дел в отношении российских спортсменов, которых подозревает в его использовании в ходе Олимпиады 2014 г., передает слова президента ВАДА Крейга Риди «Интерфакс».

По его словам, в апреле ВАДА изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории, «они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали». Риди пообещал делиться результатами проверок российских спортсменов и завершить этот процесс до конца года.

В декабре 2014 г. на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей». В нем бывший главный специалист РУСАДА (российское антидопинговое агентство) Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова, дисквалифицированная в 2013 г. за допинг, рассказали о нескольких случаях применения спортсменами из России, прежде всего легкоатлетами, запрещенных препаратов. После этого ВАДА создало специальную комиссию для расследования фактов применения допинга.

В ноябре 2015 г. были опубликованы первые итоги расследования. Комиссия пришла к выводу: РУСАДА, Всероссийская федерация легкой атлетики и Россия нарушили андидопинговый кодекс. В докладе фигурировало также имя директор ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, который эмигрировал в США и вполседствии рассказал The New York Times о существовании в России государственной допинговой программы. Также он сообщил о том, что лично подменил около 100 проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи.

Кого обвиняет ВАДА