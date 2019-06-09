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Совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе решение об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте международной организации. ВФЛА до сих пор не выполнила все условия, необходимые для восстановления ее статуса, пояснил журналистам руководитель рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

«Рабочая группа приняла во внимание последние заявления, что дисквалифицированные тренеры и врач продолжают работать с российскими атлетами. Если это так, возникают сомнения, способна ли ВФЛА обеспечить выполнение дисквалификации», – цитирует его «РИА Новости».

ВФЛА лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.

В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.