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В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, оперативники полиции при поддержке СОБРа приехали в офис компании на Минеральной улице в 11 утра, попросили сотрудников компании выйти на улицу и начали выносить оргтехнику и документы. Причины обыска издание не сообщает.

«Мы разбираемся в данной ситуации. По имеющейся информации это напрямую не связано с непосредственной деятельностью компании "Буквоед". Проверка проводится по одному из контрагентов. Книжные магазины сети и интернет-магазин работают в обычном режиме», — прокомментировал «Ведомостям» представитель объединенной сети «Читай-город — Букоед».

«Читай-город – Буквоед» – крупнейшая федеральная книжная сеть. Она была создана в 2008 г. после объединения двух крупных книготорговых сетей – «Новый книжный» и «Буквоед». В 2009 г. компания приобрела федеральную книжную сеть «Библиосфера», на базе которой провела ребрендинг и открыла магазины уже под брендом «Читай-город». Она принадлежит совладельцам «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову и Андрею Гредасову, гендиректору АСТ Павлу Гришкову, а также основателю «Буквоеда» Денису Котову и Михаилу Иванцову.

В 2017 г. выручка компании ООО «Буквоед» составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 164 млн руб. Выручка объединенной сети в 2018 г. составила 24 млрд руб., говорили ранее представители компании.