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«Коммерсантъ» узнал об идее Минфина повысить налоговую нагрузку на нефтяников

Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Министерство рассматривает возможность дополнительного повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на попутный газ собеседники газеты не назвали. По словам одного из источников «Коммерсанта», Минфин также может привязать размер вычета по НДПИ для Приобского месторождения к нефтяным котировкам.

Накануне первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров сообщил, что президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения. По оценкам Федорова, суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений составит 660 млрд руб. на протяжении 10 лет, а общий эффект для экономики – 5 трлн руб.

В июле Путин ввел мораторий на господдержку при разработке нефтяных месторождений. Исключением стало только Приобское месторождение.