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WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев

Ремонт подвергшихся атаке месторождений саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco может занять много месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как напоминает издание, руководители Saudi Aramco обещали ранее, что ремонт займет максимум 10 недель.

По словам собеседников WSJ, компания ведет срочные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая им высокие цены за детали и ремонтные работы. В последние дни менеджеры Saudi Aramco бомбардировали подрядчиков, в частности нефтяную сервисную компанию Baker Hughes, принадлежащую General Electric, телефонными звонками, факсами и электронными письмами с требованием экстренной помощи, говорят источники издания. Из-за атаки и IPO Saudi Aramco, и финансовое благополучие компании, и садоувская экономика оказались в опасности, указывают собеседники.

По словам неназванного саудовского чиновника, нефтяная госкомпания может заплатить сотни миллионов долларов за ремонт месторождений.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран причастность отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания. В августе этого года, как писала WSJ, Саудовская Аравия вернулась к планам о первичном размещении госкомпании. FT со ссылкой на источники писала, что после атаки саудовские власти пытаются принудить богатейшие семьи страны к участию в IPO Saudi Aramco.