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Власти Москвы обязали агреготоров такси передавать им личные данные водителей

Ведомости
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Мэрия Москвы расширила перечень информации, которую службы заказа такси, включая агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом свидетельствует постановление, подписанное мэром Сергеем Собяниным 10 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Теперь в перечне есть, в частности, информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные водителей, в том числе ФИО и номер водительского удостоверения. С 2017 г. агрегаторы и таксопарки уже делятся информацией с московскими властями: они обязаны передавать данные о местоположении такси и номера разрешений на перевозки.

В департамента транспорта Москвы не ответили на запрос о расширении перечня информации.

Источник «Коммерсанта» в одной из компаний отметил, что новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат. По его словам, в конечно итоге эти затраты будут возложены на потребителей. Неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку персональных данных, отметил также собеседник газеты.

Крупные онлайн сервисы давно сотрудничают с властями Москвы, сказал представитель пресс-службы «Яндекс.Такси». По его словам, пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий. Представитель группы «Везет» подчеркнул, что у компании есть соглашение с мэрией по передаче данных и что работа по этому соглашению продолжится. У Gett также есть соглашение с правительством Москвы, в этому году обсуждалось заключение нового соглашения с новыми требованиям, сообщил директор компании в России Максим Жаворонков. В «Ситимобиле» и inDriver отказались от комментариев.

В августе заместитель мэра и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что с начала года в городе на 15% увеличилось число ДТП с участием такси. Причиной может быть загруженность таксистов, которые отрабатывают много заказов и таким образом перерабатывают, предположил он. 

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Cтарейшая в мире туристическая фирма прекратила работу

Ведомости
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Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекратила свою деятельность, говорится в сообщении на ее сайте. В нем отмечается, что все поездки и рейсы отменены и все розничные магазины закрыты.

«То, что нам не удалось добиться успеха, вызывает глубокое сожаление у меня и у остальных членов совета директоров. Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет», — подчеркивается в заявлении гендиректора компании Питера Фанкхауера (цитата по Reuters).

Британское ведомство, регулирующее сферу гражданской авиации (управление гражданской авиации), объявило, что за границей находятся 150 000 клиентов турфирмы — граждан этой страны. В течение двух недель власти намерены вернуть их домой, отмечает ведомство. По данным BBC, это будет крупнейшая репатриация в Великобритании в мирное время.

У Thomas Cook было 22 000 сотрудников по всему миру, в том числе 9000 — в самой Великобритании.

Thomas Cook была основана в 1841 г. предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили отели, курорты, а также авиакомпания. Количество клиентов ее составляло 19 млн человек в год в 16 странах, отмечает Reuters.

В последнее время Thomas Cook испытывала финансовые трудности. Сама компания называла различные причины, в частности политические волнения в местах отдыха, таких как Турция, и отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. Как отмечает BBC, помимо этого турфирма столкнулась с такой проблемой, как жесткая конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров.

Спасти компанию могла сделка на 900 млн фунтов стерлингов с ее крупнейшим акционером (владел долей в 18%), — китайской Fosun, пишет BBC. Банки-кредиторы последней потребовали привлечь еще 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве резервного финансирования, что поставило сделку под сомнение. Thomas Cook безуспешно пыталась вести переговоры с кредиторам и запрашивала помощи у властей Великобритании, но получила отказ и была вынуждена прекратить работу.

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WSJ: ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может занять много месяцев

Ведомости
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Ремонт подвергшихся атаке месторождений саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco может занять много месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как напоминает издание, руководители Saudi Aramco обещали ранее, что ремонт займет максимум 10 недель.

По словам собеседников WSJ, компания ведет срочные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая им высокие цены за детали и ремонтные работы. В последние дни менеджеры Saudi Aramco бомбардировали подрядчиков, в частности нефтяную сервисную компанию Baker Hughes, принадлежащую General Electric, телефонными звонками, факсами и электронными письмами с требованием экстренной помощи, говорят источники издания. Из-за атаки и IPO Saudi Aramco, и финансовое благополучие компании, и садоувская экономика оказались в опасности, указывают собеседники.

По словам неназванного саудовского чиновника, нефтяная госкомпания может заплатить сотни миллионов долларов за ремонт месторождений.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран причастность отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания. В августе этого года, как писала WSJ, Саудовская Аравия вернулась к планам о первичном размещении госкомпании. FT со ссылкой на источники писала, что после атаки саудовские власти пытаются принудить богатейшие семьи страны к участию в IPO Saudi Aramco.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о планах сменить концепцию олимпийского курорта «Горки Город»

Ведомости
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Владелец олимпийского курорта «Горки Город», построенного в Красное Поляне, решил поменять его концепцию. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в ближайший год в развитие курорта будет инвестировано 500 млн руб. В перспективе пяти лет сумма может вырасти до 5 млрд руб., эти деньги пойдут на новые горнолыжные трассы, отели, развлекательную инфраструктуру, отметил другой собеседник газеты.

Одной из статей расходов станет ребрендинг, утверждает источник «Коммерсанта». Директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова подтвердила, что «Горки Город» ждут изменения. Детали раскрывать она не стала.

Курорт «Горки Город» был построен в Красной Поляне к зимней Олимпиаде 2014 г. Одним из владельцев НАО «Красная Поляна», на чьем балансе находится комплекс, был Сбербанк. В 2015 г. компания перешла к ООО «Курорт плюс», которое на 99% через ООО «Бизнес курорт» контролируется кипрской «Кастертон холдинг лимитед», еще 1% — у Вадима Трукшина. «Курорт плюс» связан с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, утверждают участники рынка.

Площадь «Горки Города» — 863,7 га. На его территории — 11 отелей на более чем 3000 номеров, в которых могут разместиться 10 000 человек. По собственным данным, в 2018 г. курорт посетили 900 000 человек.

Как отмечает «Коммерсантъ», идея реконцепции звучит не впервые — в 2018 г. внести изменения курорту советовал его основной кредитор ВЭБ.РФ. Долг «Красной Поляны» перед ним осенью 2017 г. оценивался в 59:9 млрд руб. В ВЭБ.РФ сообщили «Коммерсанту», что знают о планах ребрендинга. Процесс будет финансироваться за счет денег сторонних инвесторов, вклада бенефициара и операционного потока, говорят в ВЭБ.РФ.

По данным газеты, курорту понадобилось обновления для того, чтобы привлечь молодежную аудиторию и людей с высоким достатком. Кроме того, «Горки Город» за пять лет планирует увеличить долю иностранного потока с 15 до 30%.

Новости СМИ2
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Политика
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Кудрин ответил на высказывание Шойгу о «стенаниях» из-за расходов на оборону

Ведомости
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Президент России Владимир Путин уже привел расходы на оборону к разумной величине. Об этом написал в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя высказывание министра обороны Сергея Шойгу.

«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны», — подчеркнул Кудрин. Он добавил, что теперь целью является эффективность.

Накануне, 22 сентября, «Московский комсомолец» опубликовал интервью с Шойгу. Министра, в частности, спросили о том, что он думает о высказываниям Кудрина, который «периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России».

Высказывания о раздутом оборонном бюджете Шойгу назвал «стенаниями». «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — подчеркнул он. «Просто говорить "расходы на оборону избыточны" — следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 г. И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"», — отметил министр.

Новости СМИ2
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WADA дало России три недели на объяснение ситуации с данными о допинг-пробах

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил председатель Института антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск.

По его словам, WADA проинформировало его об этом в пятницу, 20 сентября. «Мне сказали, что агентство инициировало процесс. России дали три недели на то, чтобы ответить на вопросы WADA о неточностях в российских данных о допинге», – приводит слова Аска датское издание Sports Press.

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в Токио, если информация о манипуляциях с пробами подтвердится.

WADA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Олимпийский комитет России не комментирую эту информацию. Представитель WADA заявил, что пока преждевременно обсуждать обвинения в адрес России, и призвал дождаться отчета о деятельности Московской антидопинговой лаборатории, рассмотрение которого запланировано на 23 сентября.

РУСАДА 20 сентября было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы снова не оказаться не соответствующим кодексу.

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Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах Путина ратифицировать Парижское соглашение о климате

Ведомости
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Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение о климате от 2015 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, соглашение, скорее всего, будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, отметили собеседники Bloomberg.

Источники агентства полагают, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы.

В 2017 г. американский президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате (документ был подписан и ратифицирован его предшественником Бараком Обамой). Путин тогда призвал не осуждать Трампа за это решение и заявил, что Москва, прежде чем ратифицировать документ, хочет дождаться формирования четких обязательств участников.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы

Политика
Новости

Шойгу рассказал о своей самой главной мечте

Ведомости
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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, его самая главная мечта – вернуться в Сибирь и построить там один или два города. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу». «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!» – заявил министр. «Хочу вернуться во времена моей молодости», – отметил он.

Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири. Он вспомнил, как в Братске люди часами стояли на морозе, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму «Братская ГЭС». «Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы», – рассказал Шойгу. Он добавил, что очень часто об этом думает, поправляя себе настроение воспоминаниями о тех временах.

Сейчас тоже есть место таким большим проектам, какими когда-то были Комсомольск-на-Амуре, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, Братская ГЭС, продолжил министр. Без реализации подобных проектов, по его словам, сложно прививать молодежи чувство созидания.

Согласно информации из открытых источников, Шойгу родился в маленьком городе Чадан в Тувинской автономной области (сейчас Республика Тыва). Он учился в Красноярском политехническом институте и окончил его по специальности «инженер-строитель». С 1977 г. до середины 1980-х гг. будущий министр обороны работал в сфере строительства.

Финансы
Новости

ВТБ предупредил о проблемах в работе мобильного банка

Ведомости
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В работе мобильного банка ВТБ наблюдаются проблемы, сообщила кредитная организация на своей странице в Twitter. «Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Причины сбоя ВТБ не назвал. В сообщении отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы. «Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время», – заключил банк.

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы в работе мобильного банка ВТБ начались в воскресенье около шести часов утра по московскому времени. К трем часам дня количество жалоб резко выросло.

Большинство клиентов жалуются, что не могут войти в систему, некоторые отмечают сбой всех online-сервисов ВТБ или сообщают о проблемах с оплатой покупок. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода, Иркутска и Уфы.

Около восьми часов вечера пресс-служба банка сообщила, что работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена.

Это второй сбой в работе сервисов ВТБ за последние несколько дней. В пятницу, 20 сентября, клиенты жаловались на проблемы в работе мобильного приложения банка.

Политика
Новости

Дипломаты сообщили об освобождении захваченных пиратами российских моряков

Ведомости
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Российские моряки, которые в августе были захвачены пиратами у берегов Камеруна, освобождены, сообщило посольство России в Яунде. По данным дипломатов, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, сейчас моряки находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.

В середине августа Министерство иностранных дел России сообщило, что неизвестные захватили у берегов Камеруна датское грузовое судно «Мармалайта», на борту которого находились трое россиян. Судно, которое было атаковано пиратами, следовало под флагом Антигуа и Барбуды, уточнил МИД.

Помимо россиян на борту были граждане и других государств – экипаж состоял из восьми человек. Были ли они освобождены, в сообщении посольства не говорится. Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября, сообщил позднее российский МИД.

Политика
Новости

Шойгу допустил отмену обязательного призыва на военную службу

Ведомости
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Отмена обязательного призыва на военную службу в принципе возможна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнув, что лично он не считает такой шаг правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Министр пояснил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы. Для формирования такого резерва и была организована военная подготовка мужского населения, заключил Шойгу. К тому же при таком подходе у людей есть ощущение причастности к защите страны, а с отменой призыва армия будет восприниматься только как способ заработать, добавил он.

С другой стороны – российская армия в будущем будет неизбежно профессионализироваться, считает министр. Уже сейчас среди рядового и сержантского состава больше профессионалов, чем тех, кто пришел служить по призыву. В дальнейшем контрактников станет еще больше, полагает Шойгу.

Отвечая на вопрос о дедовщине в армии, Шойгу заявил, что ее сейчас почти нет. Он согласился, что случаи «бытового и казарменного хулиганства» встречаются. «При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам. Мол, смотрите, один солдат ударил другого!» – заявил министр. Он подчеркнул, что таких случаев гораздо больше среди гражданского населения.

Бизнес
Новости

WSJ узнала о предупреждении хуситов о новых ударах по Саудовской Аравии

Ведомости
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Иран готовится нанести новые удары по целям в Саудовской Аравии, об этом лидеры йеменских повстанцев-хуситов предупредили иностранных дипломатов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, Эр-Рияд и Вашингтон, хоть и относятся к заявлениям хуситов с долей скептицизма, активизировали меры безопасности.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг распространение какого-либо предупреждения о потенциальных иранских атаках. WSJ объясняется возможность утечки разногласиями, которые возникли между лидерами хуситов.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свою очередь заявил, что в случае доказательства участия Тегерана в атаках на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военные действия. В интервью CNN он объяснил, что саудовские власти возложили вину на Иран, потому что беспилотники и ракеты, использованные при нападении, были иранского производства.

В ночь на 14 сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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