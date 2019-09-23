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Власти Москвы обязали агреготоров такси передавать им личные данные водителей

Мэрия Москвы расширила перечень информации, которую службы заказа такси, включая агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом свидетельствует постановление, подписанное мэром Сергеем Собяниным 10 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Теперь в перечне есть, в частности, информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные водителей, в том числе ФИО и номер водительского удостоверения. С 2017 г. агрегаторы и таксопарки уже делятся информацией с московскими властями: они обязаны передавать данные о местоположении такси и номера разрешений на перевозки.

В департамента транспорта Москвы не ответили на запрос о расширении перечня информации.

Источник «Коммерсанта» в одной из компаний отметил, что новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат. По его словам, в конечно итоге эти затраты будут возложены на потребителей. Неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку персональных данных, отметил также собеседник газеты.

Крупные онлайн сервисы давно сотрудничают с властями Москвы, сказал представитель пресс-службы «Яндекс.Такси». По его словам, пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий. Представитель группы «Везет» подчеркнул, что у компании есть соглашение с мэрией по передаче данных и что работа по этому соглашению продолжится. У Gett также есть соглашение с правительством Москвы, в этому году обсуждалось заключение нового соглашения с новыми требованиям, сообщил директор компании в России Максим Жаворонков. В «Ситимобиле» и inDriver отказались от комментариев.

В августе заместитель мэра и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что с начала года в городе на 15% увеличилось число ДТП с участием такси. Причиной может быть загруженность таксистов, которые отрабатывают много заказов и таким образом перерабатывают, предположил он.