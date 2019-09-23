«Мегафон» исключил из совета директоров независимых представителей
Акционеры оператора связи «Мегафон» на внеочередном собрании утвердили семь директоров в новый состав совета, говорится в раскрытии компании. По решению акционеров совет директоров покинули два независимых представителя: сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен и Харри Ээрик Копонен. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
В прежний совет директоров входили девять представителей. Остальных членов совета директоров переизбрали. Это руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин и несколько топ-менеджеров этой компании: замгендиректора по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник исполнительного директора Игорь Иванов, руководитель дирекции по корпоративному управлению компании Антон Рыбалкин. Кроме того, в совет директоров входят экс-операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова и управляющий директор по стратегии и организационному развитию оператора Наталья Чумаченко.
Основной владелец «Мегафона» – USM Holdings Алишера Усманова (он владеет 56,3% акций оператора через подконтрольную ему «АФ телеком холдинг»). В прошлом году «Мегафон» объявил, что статус публичной компании перестал быть для нее приоритетом. Публичность мешает компании проводить рискованные сделки, вступать в экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, активнее сотрудничать с госкорпорациями и т. д., объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.