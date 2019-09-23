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«Мегафон» исключил из совета директоров независимых представителей

Ведомости
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Акционеры оператора связи «Мегафон» на внеочередном собрании утвердили семь директоров в новый состав совета, говорится в раскрытии компании. По решению акционеров совет директоров покинули два независимых представителя: сооснователь и председатель совета директоров 3 step IT Group Oy Яркко Армас Вейалайнен и Харри Ээрик Копонен. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

В прежний совет директоров входили девять представителей. Остальных членов совета директоров переизбрали. Это руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин и несколько топ-менеджеров этой компании: замгендиректора по экономике и финансам компании Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами Александр Есиков, советник исполнительного директора Игорь Иванов, руководитель дирекции по корпоративному управлению компании Антон Рыбалкин. Кроме того, в совет директоров входят экс-операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова и управляющий директор по стратегии и организационному развитию оператора Наталья Чумаченко.

Основной владелец «Мегафона» – USM Holdings Алишера Усманова (он владеет 56,3% акций оператора через подконтрольную ему «АФ телеком холдинг»). В прошлом году «Мегафон» объявил, что статус публичной компании перестал быть для нее приоритетом. Публичность мешает компании проводить рискованные сделки, вступать в экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, активнее сотрудничать с госкорпорациями и т. д., объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

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Бизнес
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РЖД начала предупреждать об изменениях в расписании поездов при помощи sms

Ведомости
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РЖД начала оповещать пассажиров при помощи sms-сообщений об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования, говорится на сайте компании.

Компания рекомендует пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билета. Услуга оповещения предоставляется бесплатно. «На оставленный номер телефона будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора», – отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, при оформлении билета на сайте РЖД номер телефона и согласие на оповещение указываются на этапе ввода данных. Пассажирам, пользующимся мобильным приложением «РЖД пассажирам», при оформлении билетов следует перейти в пункт меню «Мои пассажиры», выбрать раздел «Контакт» и указать номер телефона.

С 8 декабря на маршруте Москва – Санкт-Петербург будут запущены регулярные рейсы (раз в день в обе стороны) с использованием пассажирских поездов «Ласточка», заявлял ранее представитель РЖД. Ставить поезда «Ласточка» на этот маршрут РЖД начала летом 2019 г., но, как правило, их использовали только в праздничные и выходные дни, уточнял представитель компании.

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Политика
Новости

СКР раскрыл обстоятельства убийства Михаила Круга

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад в Твери. Об этом говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что вечером 30 июня 2002 г. в дом Круга, находящийся в поселке Мамулино областного центра, проникли двое мужчин с целью ограбления. «Один из них совершил убийство певца», – утверждается в сообщении. По горячим следам раскрыть преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и малого количества улик, пояснили в СКР. Следствием отрабатывались различные версии произошедшего, были проверены все, с кем общался Круг.

Во время работы над установлением причастных к убийству в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», которые в 2002 г. совершали преступления на территории Твери и Тверской области. «В том числе проверялся член указанной банды Александр Агеев», – отмечается в сообщении СКР. Агеев отрицал вину, прямых доказательств его причастности к убийству на тот момент не было. В 2019 г. следствию удалось получить дополнительную информацию об обстоятельствах совершения преступления, в связи с этим следствие по делу было возобновлено. Для проверки полученной информации из колоний были этапированы Агеев и и другой член банды Александр Осипов. Оба ранее были осуждены к пожизненному лишению свободы за заказные убийства.

Агеев признался, что он и еще один член банды Дмитрий Веселов совершили нападение на дом Круга, убивать певца они не планировали. «Нападение было совершено по указанию криминального авторитета Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 г.», – сообщает СКР. Как рассказал Агеев, вместе с Веселовым они собирались проникнуть в дом Круга в тот момент, когда, по их данным, в нем никого не должно было быть. Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. Заказчик считал, что Круг после кражи должен был бы обратиться к нему за помощью. После возврата похищенного заказчик рассчитывал получать с певца часть гонораров от концертной деятельности, рассказал Агеев. Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. «Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие», – говорится в сообщении СКР. На пути Веселова внезапно возник певец и тот выстрелил в него два раза из пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления.

По информации следствия, Веселова в марте 2003 г. убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, отбывающий сейчас наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал следователям, что убил Веселова из мести за гибель Круга. Осипов был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Из-за смерти Веселова следствие приняло решение прекратить расследование уголовного дела.

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Политика
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Предполагаемый шпион Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести

Ведомости
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, объявлен в розыск как пропавший без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Информация о Смоленкове, которая есть у МВД и Интерпола, может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска, отмечает агентство. Кто именно инициировал розыск – не уточняется.

Смоленков пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Другой источник агентства рассказывал, что родственники семьи Смоленковых обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже установили обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию, через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве закрыли.

9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно у них работал, но несколько лет назад его уволили. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что должность Смоленкова не предусматривала прямых контактов с президентом.

Смоленков работал в посольстве России в США, когда послом там был действующий помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, затем в аппарате правительства, а не менее пяти последних лет – главным советником в аппарате Ушакова, говорил «Ведомостям» близкий к спецслужбам источник.

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Политика
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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате от 2015 г. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев назвал участие в этом соглашении важным для России. Он пояснил, что изменение климата угрожает экологическому балансу, повышает риски для развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. «Ну и самое главное – это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

Накануне, 22 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение. Агентство уточняло, что соглашение, скорее всего, утвердят распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, поясняли источники.

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.

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Политика
Новости

СКР вновь допросит уже осужденного по «московскому делу» Евгения Коваленко

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) намерен продолжить расследование уголовного дела о массовых беспорядках в отношении уже осужденного по «московскому делу» 48-летнего Евгения Коваленко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. В документах указано, что с таким запросом в суд обратился старший следователь Иван Чибисов. Сейчас Коваленко находится в следственном изоляторе № 1.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров кандидатами на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, Евгений Коваленко кинул в сотрудника Росгвардии мусорный бак. 4 сентября Мещанский районный суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Сам Коваленко назвал свои действия на акции «жестом отчаяния».

Во время акции протеста, по разным данным, задержаны от 1074 до 1373 человек. По ее итогам было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

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Политика
Новости

Мосгорсуд отказался снять арест со счетов ФБК

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Запрет на использование средств на этих счетах действует до 3 февраля 2020 г.

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения», – уточнили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что арест имущества отдельных сотрудников ФБК, в частности Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, не был обжалован их представителями.

В августе Басманный суд Москвы арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями. Счета были арестованы после многочисленных обысков в фонде, НКО и у соратников Навального по делу об отмывании средств фондом оппозиционера. Соответствующие постановления были переданы в банки. Движение средств по всем счетам заблокировано.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального 3 августа. Следователи утверждают, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда, полагает СК.

Политика
Новости

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Ведомости
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Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, можно ли верить словам президента после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) использовала одну из специальных деклараций об амнистии для доказательства вины бизнесмена.

«Бизнес безусловно может доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов», – сказал Песков. Он подчеркнул, что не может комментировать сам инцидент, поскольку видел только сообщения СМИ о нем, но не материалы дела. На уточняющие вопросы Песков также отказался отвечать, сославшись на незнание деталей конкретного дела.

«Ведомости» 23 сентября сообщили, что ФСБ изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы одну из специальных деклараций об амнистии и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле. Речь шла о деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, валютных операциях с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 г.

Суд нарушений в изъятии декларации бизнесмена не усмотрел. Свою позицию он аргументировал тем, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации. Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали ситуацию опасным прецедентом, создающим угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Политика
Новости

Депутаты предложили изолировать глав преступных сообществ от других заключенных

Ведомости
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Депутаты предлагают содержать в тюрьмах глав организованных преступных сообществ (ОПС) отдельно от других заключенных, говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» – глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители: Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту для содержания таких осужденных могут быть использованы как другие помещения, так и камеры штрафных изоляторов. Содержание в указанных помещениях не будет являться для них наказанием, говорится в законопроекте. По словам Пискарева, по действующему закону отдельно от других заключенных содержатся повторно осужденные за опасные или особо опасные преступления, а также те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность, уверен он. «Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», – объяснил политик.

В феврале 2019 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за создание ОПС или участие в нем. Речь идет об увеличении штрафов за создание ОПС с 1 млн до 5 млн руб. Василий Пискарев уверен, что изоляция лидеров преступных группировок нужна для эффективной работы этого проекта, сообщает ТАСС. По его словам, отдельно также предлагается содержать подозреваемых и обвиняемых в руководстве ОПС.

Финансы
Новости

К системе мгновенных переводов Сбербанка подключились банки Таджикистана

Ведомости
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К сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключились четыре банка Таджикистана, говорится в сообщении российского банка. Переводы действуют только в одну сторону, т. е. на счета клиентам таджикских банков-партнеров.

Клиенты мобильного приложения «Сбербанк онлайн» уже могут переводить деньги на карты клиентов МДО «Душанбе сити», Коммерцбанк Таджикистана, «Спитамен банк». С октября будут доступны также переводы клиентам «Эсхата банка». Услугой могут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, с конца октября она будет доступна владельцам смартфонов с iOS.

Для перевода нужно открыть в приложении Сбербанка раздел переводов за рубеж и указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Максимальная сумма перевода – 50 000 руб., комиссия за перевод – 1%. Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги в рублях, при зачислении на карту банка-партнера перевод будет сконвертирован в валюту карты.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключился «Коммерческий банк Кыргызстан» – он стал первым партнером российского банка из СНГ. Также в систему входят «Тинькофф банк», Совкомбанк, СДМ-банк и др.

Бизнес
Новости

WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Ведомости
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Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, причинами крушения также стали ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания лайнера.

Следователи отказались от комментариев. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре. Представитель Boeing сказал, что компания продолжает сотрудничать с властями Индонезии. По данным WSJ, американские следователи готовятся обнародовать несколько отдельных рекомендаций по безопасности. Речь идет о повышении квалификации пилотов при ручном управлении самолетом, а также ужесточении проверки лайнеров. Кроме этого в конце месяца Национальный совет по безопасности на транспорте США планирует изменить процесс сертификации самолетов, чтобы проверкам подвергались разные типы бортовых систем.

По словам собеседников WSJ, Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обеспокоены тем, что в итоговом отчете следователей «будут чрезмерно подчеркиваться» ошибки в дизайне и сертификации, допущенные FAA. По предварительным данным, у экспертов Национального совета по безопасности на транспорте США серьезных разногласий с индонезийскими властями нет.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

Технологии
Новости

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей

Ведомости
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Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в докладе руководителя ведомства Александра Жарова, с которым он выступил на форуме Союза журналистов России «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», – говорится в документе. В список ведомство предлагает вносить адреса страниц, на которых опубликована недостоверная информация и ее описание.

Жаров отметил, что проблема распространения фейков общемировая. Ее заложниками, по его мнению, становятся СМИ, которые размещают фейковые новости из-за жесткой конкуренции и сокращения времени на проверку фактов.

В марте президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб. Сама фейковая информация согласно закону блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

С начала действия закона о фейковых новостях в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, на которых такая информация была опубликована, уточнил Жаров. Сейчас она удалена.

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