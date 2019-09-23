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«Газпром нефть» передаст часть АЗС в управление своим сотрудникам

«Газпром нефть» передаст в управление сотрудникам часть заправочных станций. Об этом рассказал директор по региональным продажам компании Александр Крылов в интервью журналу «Газпром», сообщает РБК.

По словам Крылова, такое решение принято для мотивации и роста рентабельности сотрудников: «Мы привлекаем к управлению станцией независимых предпринимателей, как правило, собственный персонал. Сотрудник чувствует личную ответственность за рост рентабельности конкретной АЗС и уже выступает индивидуальным предпринимателем». Речь идет о 411 АЗС.

По данным на конец июня 2019 г., «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 г. планирует передать еще 132 объектов (всего у компании 1237 заправок). Компания использует партнерские модели управления АЗС уже несколько лет, передавая управление заправками ритейлерам, дилерам и партнерам. Это позволяет сокращать издержки, повышая эффективность АЗС, отметил Крылов.

Работа с ритейлером предполагает, что АЗС управляет нетопливный ритейлер, зарабатывающий на продаже сопутствующих товаров. По этой модели «Газпром нефть» сотрудничает со Stopexpress. В начале 2018 г. магазины под брендом Stopexpress стали открываться на заправках «Газпром нефти» в Москве и Петербурге. При работе с профессиональными дилерами они получают топливо «Газпром нефти» и бренд. Драйвером роста является реализация нефтепродуктов, рассказал Крылов. По его словам, подобные форматы станций распространены в США, где около 80% топлива продается при магазинах.

В 2013 г. компания «Лукойл» объявила о том, что готова отдать часть своих АЗС под управление дилерам. Участниками программы стали как юридические лица, так и частные предприниматели.