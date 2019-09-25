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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине сообщает издание China daily. Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удаслось запустить раньше.

Как отмечает РИА Новости, входящие в альянс SkyTeam авиакомпании переедут в «Дасин», а авиакомпании-участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту «Шоуду». Авиакомпания «Аэрофлот» входит в SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.

Live: Opening ceremony of Beijing Daxing International Airport starts in Beijing #PKX https://t.co/6D3tupLfmv — CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.

Строительство аэропорта «Дасин» началось пять лет назад и завершилось 30 июня 2019 г. Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 000 рейсов. Проект аэропорта предусматривает, что его пропускная способность к 2025 г. сможет составить 72 млн человек. Также к этому сроку через него будут ежегодно доставлять до 2 млн тонн грузов.

«Дасин» — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 футбольным полям. Разработкой дизайна крыши занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.