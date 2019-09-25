Новости
Бизнес
Новости

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине сообщает издание China daily. Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удаслось запустить раньше.

Как отмечает РИА Новости, входящие в альянс SkyTeam авиакомпании переедут в «Дасин», а авиакомпании-участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту «Шоуду». Авиакомпания «Аэрофлот» входит в SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.

Строительство аэропорта «Дасин» началось пять лет назад и завершилось 30 июня 2019 г. Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 000 рейсов. Проект аэропорта предусматривает, что его пропускная способность к 2025 г. сможет составить 72 млн человек. Также к этому сроку через него будут ежегодно доставлять до 2 млн тонн грузов.

«Дасин» — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 футбольным полям. Разработкой дизайна крыши занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о квалификации инвесторов.

По мнению ЦБ, минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн руб. и «физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии» с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». После принятия законопроекта, это требование будет распространяться и на займы, привлекаемые от граждан, и на вложения в облигации.

Согласно поправкам ЦБ, покупать облигации микрофинансовых компаний смогут только квалифицированные инвесторы, имеющие объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. По действующему законодательству квалифицированным инвестором признаются те, чей объем вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. По информации газеты, участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физических лиц. 

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа. Это произошло после заявления спикера палаты Представителей США Нэнси Пелоси, объявившей о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Для индекса Nasdaq Composite также стал худшим днем за месяц — он потерял 1,46%, опустившись до 7 993,63 пункта. Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал разговор Трампа по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в прессе подробности появились только в сентябре. The Wall Street Journal отмечала, что во время него американский лидер призывал украинского коллегу оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Чтобы предъявить президенту обвинения, достаточно простого большинства в палате представителей. Из 435 конгрессменов 235 — демократы, поэтому, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело будет передано в сенат, который решит, виновен ли президент.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать создавшуюся ситуацию.

Посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.

США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так, и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации. По его мнению, ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Путин пишет, что Россия не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. При этом Россия призвала американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, но встречной заинтересованности не встретила. «Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — отмечается в документе, который цитирует издание.

Письмо было направлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, приехавший на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По данным газеты, письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение — в частности, в Китай.

Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СМИ: конгресс США может начать формальную процедуру импичмента Трампа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начнет формальное расследование для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа, пишут The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times со ссылкой на представителей демократической партии, говоривших на условиях анонимности.

Издания указывают, что демократы собираются создать специальный комитет палаты представителей, который будет заниматься процедурой импичмента. В течение дня вопрос будет обсуждаться Пелоси с членами партии. Позже во вторник, 24 сентября, Пелоси должна провести заседание демократической фракции палаты представителей и озвучить позицию по импичменту. После этого планируется сделать официальное заявление. По данным Wall Street Journal, заявление будет сделано в 17.00 по местному времени, то есть около 00.00 мск.

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal писала, что во время него американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине. Трамп в ответ на критику пообещал в среду опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским, чтобы развеять все сомнения.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Президента лишенного лицензии банка обвинили в хищении 268 млн рублей у клиента

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президенту банка «Прайм финанс» Михаилу Табунову предъявлено обвинение по двум статьям: присвоение денежных средств и фальсификация финансовых документов учета, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, Табунов вместе с подельниками похитили более 267 млн руб. в период с 2015 по 2019 г. «Интерфакс» уточняет, что эти деньги были похищены у клиента банка. Его имя не раскрывается. Кроме того, Табунов вносил в отчетность для ЦБ заведомо недостоверные сведения, чтобы у банка «Прайм финанс» не отозвали лицензию, отмечает СКР.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм финанс», занимавшего 366-е место в банковской системе страны по величине активов, в начале июня. В сентябре Табунова задержали в Санкт-Петербурге.

Политика
Новости

Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

«В настоящее время я представляю нашу страну в ООН, но я распорядился обнародовать завтра полную, а также полностью рассекреченную и неотредактированную расшифровку моего телефонного разговора с украинским президентом Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и совершенно адекватный разговор. Никакого давления и никаких – в отличие от Джо Байдена и его сына – quid pro quo [услуга за услугу]!» – подчеркнул он.

Разговор Трампа с Зеленским оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время него американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Накануне, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани заморозить военную помощь в $400 млн для Украины, несмотря то что отправку этих денег уже одобрил конгресс. Как отмечала Financial Times, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать деньги, чтобы повлиять на украинского президента.

24 сентября Трамп признал, что заморозил военную помощь для Украины. По его словам, это связано с давлением не на украинского президента, а на другие страны. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – заявил он.

Недвижимость
Новости

Гендиректор WeWork Адам Нейман уходит со своего поста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сооснователь и генеральный директор коворкинговой сети WeWork согласился покинуть свой пост руководителя, сообщила Financial Times. Это произошло после того, как убыточной компании не удалось провести запланированное на сентябрь первичное размещение акций и ее крупнейшие акционеры потеряли веру в 40-летнего харизматичного предпринимателя.

В проспекте эмиссии к IPO Нейман был назван «уникальным лидером, доказавшим, что одновременно может быть визионером, управленцем и новатором». Однако именно его личность и множественные конфликты интересов (бизнес WeWork сильно завязан на личный бизнес Неймана) стали одним из главных факторов, вызвавших недовольство многих инвесторов, которые не пожелали участвовать в IPO, писала The Wall Street Journal. Газета также сообщила недавно, что японская SoftBank, крупнейший акционер WeWork, выступила за то, чтобы Нейман оставил пост гендиректора.

Многие инвесторы во время подготовки к IPO также не получили от компании внятных ответов на вопрос, как она собирается выходить в прибыль. В первом полугодии 2019 г. ее убыток составил $905 млн при $1,54 млрд выручки; она потратила почти $2,4 млрд, практически полностью израсходовав денежные средства, выделенные на этот период. В результате стоимость компании, которая в январе в ходе последнего раунда инвестиций была оценена в $47 млрд, была снижена в ходе подготовки к IPO до менее чем $20 млрд. Организовывавшие его инвестбанки интересовались у инвесторов их готовностью вложить средства исходя из оценки в $15–18 млрд, сообщала FT. Агентство Reuters писало о возможном снижении оценки до $10–12 млрд.

Решение об отставке было принято на заседании совета директоров во вторник, подтвердило Reuters со ссылкой на людей, знакомых с его результатами. По их словам, за смещение Неймана высказались, в частности, SoftBank, венчурный фонд Benchmark Capital и китайский фонд прямых инвестиций Hony Capital. Решение об отставке поддержало большинство из семи членов совета директоров.

Теперь Нейман стал председателем совета директоров без исполнительских функций, пишет FT со ссылкой на человека, знакомого с решением. Об этом же говорят источники Reuters. Временно исполняющими обязанности гендиректора стали финансовый директор Арти Минсон и заместитель председателя совета директоров Себастьян Ганнингэм.

На днях WeWork арендовала в Москве 8500 кв. м в многофункциональном комплексе Imperial Plaza (бывший «Краснопрудный») в районе Комсомольской площади для размещения коворкинга. Это уже пятый ее объект в России – и самый большой.

Политика
Новости

Польша отказалась выдать России банкира из-за его членства в «Свидетелях Иеговы»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в Польше отказался выдавать России бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, передает местный телеканал TVP Info.

Обосновывая решение, судья заявила, что выдача Алексеева юридически недопустима в свете норм польского и международного права. Она сослалась на данные правозащитных организаций, которые заявляют, что к задержанным в России применяется физическое насилие. Неблагоприятным для Алексеева фактором является то, что он – член «Свидетелей Иеговы», которых в России преследуют, арестовывают и приговаривают к многолетним срокам, подчеркнула судья.

Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в России. В сентябре госдепартамент США ввел санкции против двух следователей в Сургуте, которые, по данным ведомства, применяли пытки в отношении членов этой организации.

Алексеева задержали в Польше в феврале, о чем писал РБК со ссылкой на источники. В России он был заочно арестован в мае 2017 г. по обвинению в растрате или хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как писал «Коммерсантъ», вначале его объявили в федеральный розыск, но выяснилось, что он скрылся за границей, после чего был инициирован его розыск по линии Интерпола.

Как свидетельствуют материалы дела, в 2014 г. Алекссев вступил в организованную группу, которую создали председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент банка Сергей Леонтьев. С сентября 2014 г. по июль 2015 г. банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям, перечислили эти деньги на подконтрольные им компании и аккумулировали на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Железняк и Леонтьев также объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанк был опорным банком финансовой группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом.

Стиль жизни
Новости

Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена». Об этом говорится в сообщении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Ранее о том, что финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге, сообщало Associated Press со ссылкой на источники. Тогда собеседники агентства отмечали, что финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это будет второй раз, когда Россия примет финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер юнайтед».

Бизнес
Новости

«Башнефть» сменила президента компании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначил новым президентом и председателем правления компании Хасана Татриева, говорится в раскрытии компании.

Татриев возглавлял крупнейший актив «Роснефти» – ООО «РН-Юганскнефтегаз». Под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе компании, отметили в пресс-службе «Роснефти». Гендиректором ООО «РН-Юганскнефтегаз» назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера компании.

С октября 2016 г. президентом «Башнефти» был Андрей Шишкин. Он продолжит заниматься созданием судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow