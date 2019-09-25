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Auchan пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Журнал Forbes в пятый раз поместил французского ритейлера Auchan на первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» в 2018 г. сократилась на 8% и составила 327,7 млрд руб. – это 9% от мировой выручки группы.

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor, получившая в России 313,2 млрд руб. выручки (2% в мировой выручке). Третий в списке – японский производитель табачной продукции Japan Tobacco с выручкой 303,4 млрд руб. (24% от всей выручки).

Также в первую десятку вошли табачная компания Philip Morris (296,5 млрд руб.), Volkswagen (289,2 млрд руб.), ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (275,8 млрд руб.), производитель продуктов питания Pepsico (243,2 млрд руб.), автомобильная компания Kia Motors (232,4 млрд руб.), сеть магазинов мебели Ikea (218 млрд руб.), а также сеть магазинов Metro Cash&Carry (217,4 млрд руб.).

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2018 г. увеличилась на 10,2% до 6,4 трлн руб., отмечает Forbes. Самая зависимая от российского рынка компания – финская Nokian Tyres. У нее доля выручки в России составляет 43,5%.