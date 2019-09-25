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Auchan пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Ведомости
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Журнал Forbes в пятый раз поместил французского ритейлера Auchan на первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» в 2018 г. сократилась на 8% и составила 327,7 млрд руб. – это 9% от мировой выручки группы.

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor, получившая в России 313,2 млрд руб. выручки (2% в мировой выручке). Третий в списке – японский производитель табачной продукции Japan Tobacco с выручкой 303,4 млрд руб. (24% от всей выручки).

Также в первую десятку вошли табачная компания Philip Morris (296,5 млрд руб.), Volkswagen (289,2 млрд руб.), ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (275,8 млрд руб.), производитель продуктов питания Pepsico (243,2 млрд руб.), автомобильная компания Kia Motors (232,4 млрд руб.), сеть магазинов мебели Ikea (218 млрд руб.), а также сеть магазинов Metro Cash&Carry (217,4 млрд руб.).

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2018 г. увеличилась на 10,2% до 6,4 трлн руб., отмечает Forbes. Самая зависимая от российского рынка компания финская Nokian Tyres. У нее доля выручки в России составляет 43,5%.

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Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Ведомости
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Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок. Его кандидатуру поддержало абсолютное большинство сенаторов, против высказались против.

Лебедев возглавляет Верховный суд с июля 1989 г. 

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WP: в администрации США пытались помешать контактам Трампа и Зеленского

Ведомости
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Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать Дональду Трампу провести встречу или телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В администрации США опасались, что Трамп может надавить на Зеленского ради собственной политической выгоды. Президент США якобы будет использовать разговор с Зеленским, чтобы заставить Киев нанести информационный ущерб потенциальному сопернику Трампа в гонке 2020 года — бывшему вице-президенту и фавориту текущей предвыборной гонки от демократической партии Джо Байдену. «Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украины и США»,— рассказал один из источников. Источники издания в Белом доме эту информацию не подтвердили. По их словам, на встречах Совета национальной безопасности США подобных опасений никто не высказывал. Официальный представитель Белого дома не ответил на запрос.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля. Он оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время разговора Трамп призывал украинского президента оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Во вторник, 24 сентября, Трамп заявил о планах опубликовать полную и неотредактированную расшифровку разговора с Зеленским. Это планируется сделать сегодня, 25 сентября.

Тогда же во вторник спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. В своем видеообращении в Twitter она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Трамп, комментируя информацию о возможном начале процедуры импичмента, заявил, что это только пойдет ему на пользу.

Новости СМИ2
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Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Ведомости
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Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

Как утверждает «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении 60-летнего Ковалевского возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). После того, как ему было предъявлено официальное обвинение, следователи ФСБ обратились в суд с требованием арестовать компьютерную программу, созданную Ковалевским.

Речь может идти об одном из вариантов интегрированной информационной системы «Соцстрах», отмечает «Коммерсантъ». По его данным, ФСБ считает Ковалевского виновным в том, что он зарегистрировал права на использование созданной им программы, внедрил ее в ФСС, получая за это серьезное вознаграждение.

Ковалевский вину не признает. Его защитники в суде настаивали, что обвинение, предъявленное их клиенту, необоснованно, а компьютерная программа не является разновидностью имущества. Однако Лефортовский суд, а впоследствии и апелляционная инстанция Мосгорсуда пришли к выводу, что программу можно признать предметом преступления, пишет издание.

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Политика
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Матвиенко избрана председателем Совета Федерации на новый срок

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на этот пост в третий раз. За ее переизбрание проголосовали сенаторы на заседании в среду, решение было принято единогласно. Кандидатуру Матвиенко выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров, альтернативных кандидатов на этот пост не было.

Ранее Матвиенко была переназначена сенатором от Санкт-Петербурга. Такое решение принял новый губернатор Александр Беглов, который победил на выборах 8 сентября.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Весной «Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Совета Федерации назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Через месяц после этой публикации из газеты ушли два журналиста – Иван Сафронов и Максим Иванов. Они утверждали, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Следом уволились все сотрудники отдела политики газеты.

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Бизнес
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BlaBlaCar покупает российский агрегатор билетов на автобусы Busfor

Ведомости
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Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar покупает российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали CEO BlaBlaCar Николас Брюссон и основатель Busfor Илья Екушевский. Стороны планируют закрыть сделку в IV квартале 2019 г. после получения регуляторных одобрений. Сумма сделки не раскрывается.

Стороны рассчитывают, что совместно смогут лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорят темпы цифровизации рынка. По словам Екушевского, доля онлайн-продаж автобусных билетов пока не превышает 10%. Сокращения сотрудников или приостановки действующих партнерств сделка не предполагает.

BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. В России сервис работает с 2014 г., у него, по собственным данным, около 20 млн пользователей. На рынок регулярных автобусных перевозок BlaBlaCar вышел в 2019 г. Партнерами сервиса являются более 500 автобусных компаний. Busfor основан в 2010 г. Среди акционеров – фонды шведской инвесткомпании Vostok New Ventures, а также Baring Vostok и «Эльбрус капитал». Компания объединяет более 7000 перевозчиков в Центральной и Восточной Европе, ежемесячно через сервис продают более 700 000 автобусных билетов, рассказал Екушевский.

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Технологии
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ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

Ведомости
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ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова. Оператор будет работать на платформе Tele2 в Москве с 25 сентября.

По словам Шаркова, на первом этапе подключиться к оператору можно будет в пяти московских офисах ВТБ, до конца года сим-карты появятся в большей части отделений банка, с октября в Санкт-Петербурге. В 2020 г. «ВТБ мобайл» планирует охватить более 15 регионов. ВТБ занимается разработкой, обслуживанием и продвижением продукта. Большая часть инфраструктуры оператора будет у Tele2, рассказал он.

Стартовый пакет «ВТБ мобайл» будет бесплатным, его смогут получить пользователи пакета «Мультикарта» ВТБ, это более 6,5 млн человек, сообщили в банке. В базовый тарифный план входят 150 минут звонков по России, 3 гб интернета и 50 смс.

Виртуальные мобильные операторы используют для работы инфраструктуру другого оператора, продавая услуги под собственным брендом. В России уже работают два банковских виртуальных мобильных оператора связи. Это «Сбермобайл» (запустился в августе 2017 г.) и «Тинькофф мобайл» (запустился в декабре 2017 г.). Они тоже работают на инфраструктуре Tele2.

В сентябре президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ростелеком» проведет допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Часть акций выкупит ВТБ, после чего ему будет принадлежать 17% «Ростелекома».

Бизнес
Новости

Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Ведомости
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Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily. Изначально предполагалось, что аэропорт начнет работу 30 сентября, но его удалось запустить раньше.

Как отмечает «РИА Новости», входящие в альянс SkyTeam авиакомпании переедут в «Дасин», а авиакомпании – участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту «Шоуду». Авиакомпания «Аэрофлот» входит в SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.

Строительство аэропорта «Дасин» началось пять лет назад и завершилось 30 июня 2019 г. Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина в 46 км от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 000 рейсов. Проект аэропорта предусматривает, что его пропускная способность к 2025 г. сможет составить 72 млн человек. Также к этому сроку через него будут ежегодно доставлять до 2 млн т грузов.

«Дасин» – крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов. Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. По площади она равна 25 футбольным полям. Разработкой дизайна крыши занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

Финансы
Новости

ЦБ предложил ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании

Ведомости
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Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о квалификации инвесторов.

По мнению ЦБ, минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн руб. и «физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии» с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». После принятия законопроекта это требование будет распространяться и на займы, привлекаемые от граждан, и на вложения в облигации.

Согласно поправкам ЦБ, покупать облигации микрофинансовых компаний смогут только квалифицированные инвесторы, имеющие объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. По действующему законодательству квалифицированным инвестором признаются те, чей объем вложений в ценные бумаги – не менее 6 млн руб. По информации газеты, участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физических лиц.

Финансы
Новости

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Ведомости
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Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters. В последний раз такое падение было зафиксировано 23 августа. Это произошло после заявления спикера палаты Представителей США Нэнси Пелоси, объявившей о начале формальной процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Для Nasdaq Composite этот день также стал худшим днем за месяц – индекс потерял 1,46%, опустившись до 7 993,63 пункта. Индекс Dow Jones на закрытии снизился на 0,53%, до 26 807,77 пункта.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал разговор Трампа по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в прессе подробности появились только в сентябре. The Wall Street Journal отмечала, что во время него американский лидер призывал украинского коллегу оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии.

Чтобы предъявить президенту обвинения, достаточно простого большинства в палате представителей. Из 435 конгрессменов 235 – демократы, поэтому, если они выступят единым фронтом, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело будет передано в сенат, который решит, виновен ли президент.

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Политика
Новости

Лавров назвал позором отказ США выдать визы российским дипломатам

Ведомости
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Отказ выдать визы российской делегации является настоящим позором для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», – сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать создавшуюся ситуацию.

Посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.

США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации. По его мнению, ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о письме Путина лидерам НАТО с предложением по ракетам

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Путин пишет, что Россия не собирается размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. При этом Россия призвала американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, но встречной заинтересованности не встретила. «Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», – отмечается в документе, который цитирует издание.

Письмо было направлено лидерам стран и объединений, сообщил изданию дипломат из страны НАТО, приехавший на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Письмо получила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По данным газеты, письмо было отправлено во все страны НАТО, а также в государства, которые не входят в объединение, – в частности, в Китай.

Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора.

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