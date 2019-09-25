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Philip Morris и Altria отказались от слияния на $200 млрд

Philip Morris International (PMI) и Altria, которые выпускают сигареты Marlboro на международном рынке и в США соответственно, в среду прекратили переговоры о слиянии, сообщает The Wall Street Journal. О возможном воссоединении табачных гигантов, которые разделились в 2008 г., стало известно в конце августа. Отчасти их переговоры начались из-за роста популярности электронных сигарет, который негативно отразился на спросе на традиционные табачные изделия. Altria принадлежит 35% акций производителя электронных сигарет Juul Labs. Компании также заявляли, что намерены сосредоточиться на развитии альтернативной технологии – систем нагревания табака IQOS.

Все это время компании вели переговоры, но руководство PMI смутило то, что власти США намерены ужесточить продажу электронных сигарет, пишет WSJ со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Регуляторы хотят запретить продажу большинства ароматизированных электронных сигарет в стране из-за их популярности среди подростков. Кроме того, в США растет число заболеваний, связанных с вейпингом. Уже известно о сотнях заболевших и восьми летальных исходах. Такой запрет может сильно ударить по бизнесу Juul, которая в основном продает ароматизированные электронные сигареты.

На этом фоне Juul в среду объявила об отставке гендиректора Кевина Бернса. Его место займет К.К. Кростуэйт, отвечавший за стратегию Altria.

Акции PMI и Altria подорожали после новости о прекращении переговоров. До открытия основной сессии их котировки выросли примерно на 8% и 4%. Но к 18:30 мск акции Altria подешевели на 1,5%.