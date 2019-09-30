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Forever 21 подала заявление о банкротстве

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Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве. Пока ритейлер продолжит работать в обычном режиме, говорится в сообщении компании.

Forever 21 планирует закрыть несколько магазинов в США. Решение о том, каких магазинов это коснется, пока не принято. Компания сейчас ведет переговоры с арендодателями.

Процедура банкротства может помочь Forever 21 избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, говорили ранее собеседники Bloomberg. При этом для некоторых торговых центров может стать проблемой банкротство ритейлера, который является одним из крупнейших арендаторов площадей.

Бренд Forever 21 был основан в 1984 г. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире, в которую входят более 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке. В Москве работали четыре магазина этой марки, но все они были закрыты.

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Политика
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В России потушили все лесные пожары

Ведомости
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Все лесные пожары на территории России потушены. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», передает «Интерфакс».

За прошедшие сутки в России были потушены семь лесных пожаров на площади 94 га. По состоянию на 00:00 мск 30 сентября на территории страны нет действующих лесных пожаров, уточнили в ведомстве.

В первой половине июля в Сибири начались лесные пожары, к концу месяца их площадь достигла 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайно ситуации. МЧС назвало основной причиной лесных пожаров неосторожное обращение с огнем.  Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов считает, что главной причиной стали сухие грозы.

Еще одну версию о причинах масштабных пожаров в Сибири высказала Счетная палата. По мнению аудиторов, это нехватка финансирования для защиты лесов. Ведомство оценило ущерб от лесных пожаров за январь–июль в 2,4 млрд руб. Оценка Рослесхоза оказалась выше — 7 млрд руб.

Пожары в Сибири

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Финансы
Новости

РБК: Сбербанк начнет принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Ведомости
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Сбербанк начнет принимать платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах, сообщает РБК со ссылкой на три источника на банковском рынке. Запуск проекта запланирован на осень 2019 г., рассказали двое собеседников издания, но третий допустил, что он может быть перенесен на более поздний срок.

В магазинах можно будет оплатить такие же услуги, как и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Кассир будет принимать квитанцию об оплате и платеж, вводить всю необходимую информацию и выдавать чек. По информации источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам.

В августе Сбербанк сообщал, что договорился о запуске сервиса снятия наличных на кассе более чем с 700 торговыми предприятиями в удаленных и малонаселенных пунктах 76 регионов. На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме того, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Новости СМИ2
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Политика
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Путин освободил студентов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Он вступает в силу с 1 января 2020 г.

Изменения внесены в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса. Сейчас он предусматривает освобождение от НДФЛ работников и пенсионеров при получении материальной помощи от работодателя в размере, не превышающем четырех тысяч рублей за календарный год.

Этот закон был внесен в Госдуму в апреле группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что эта инициатива должна устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов, которым выделяют помощь как нуждающимся.

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Политика
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В конгрессе США заявили о намерении узнать содержание разговоров Трампа с Путиным

Ведомости
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Конгресс США намерен выяснить содержание переговоров президента Дональда Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил NBC председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.

Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли Трамп в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность США ради своей кампании, пояснил Шифф. Он добавил, что, если содержание этих бесед пытаются скрыть, конгресс «полон решимости» это выяснить.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Главный тренер «Спартака» ушел в отставку

Ведомости
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Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба в последних матчах, говорится в сообщении. Сегодняшнее поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Спартака» четвертым подряд в Российской футбольной премьер-лиге. Всего в 11 турах чемпионата команда проиграла пять раз, дважды сыграла вничью и одержала четыре победы. В настоящий момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками.

К следующему матчу против «Краснодара» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 г., сменив на этой должности испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения итальянца Массимо Карреры. Кузнецов пришел в «Спартак» вместе с Кононовым из тульского «Арсенала» в ноябре 2018-го и работал в качестве его ассистента.

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Политика
Новости

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии с 37% голосов

Ведомости
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На досрочных парламентских выборах в Австрии лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, набирая около 37,2% голосов, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на на предварительные данные подсчета.

На втором месте находится Социал-демократическая партия Австрии с 23% голосов, на третьем месте – Австрийская партия свободы (АПС) с 17% голосов. На четвертом месте расположилась партия «Зеленые» с 12% голосов, на пятом – партия «Новая Австрия» с 8% голосов. Явка избирателей составила 80%.

В конце мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временно исполняющей обязанности канцлера страны. Она возглавила правительство до досрочных выборов в сентябре. За несколько дней до этого Беллен отправил в отставку правительство Курца после того, как австрийский парламент 27 мая вынес канцлеру вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

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Политика
Новости

The Times сообщила о грозящей Борису Джонсону процедуре импичмента

Ведомости
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Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьера Бориса Джонсона редкую для Великобритании процедуру импичмента, сообщает The Times со ссылкой на источники. По данным издания, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционеров в четверг, 26 сентября.

Поводом для импичмента может послужить вердикт Верховного суда Великобритании, вынесенный им 24 сентября. Суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября. Таким образом, одна из высших апелляционных инстанций страны встала на сторону противников премьера, которые обвинили его в попытке нейтрализовать парламентариев до определения хода Brexit.

По данным The Times, предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией Plaid Cymru («Партия Уэльса») и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение палаты общин. Если процедура импичмента будет запущена, то ее итогом может стать судебный процесс в отношении премьера.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании

Стиль жизни
Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России

Ведомости
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Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России. Соревнования проходили в Сочи. Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Третье место занял пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер. Второй гонщик этой команды немец Себастьян Феттель сошел с дистанции.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место. Он не участвовал накануне в квалификации из-за проблем с мотором. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал 14-м.

Хэмилтон в четвертый раз выиграл российский этап «Формулы-1». Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 гг. Россия получила право на проведение гонок в октябре 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение соревнований ежегодно с 2014 по 2025 г.

Политика
Новости

На митинге в Москве выступил лидер «Несчастного случая» Кортнев

Ведомости
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На митинге в поддержку фигурантов «московского дела» выступил лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Митинг проходит в воскресенье на проспекте Академика Сахарова, он согласован с властями, по разным данным, в нем принимают участие от 20 000 до 23 300 человек.

В августе Кортнев высказывался в поддержку протестующих. Он отказался вести фестиваль «Шашлык live» в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованной акций протеста. Группа тогда объяснила это этическими причинами.

На согласованном митинге 10 августа, который также проходил на проспекте Сахарова и стал самым массовым за последние несколько лет, выступали рэпер Face, группа «Кровосток» и IC3PEAK. Выступления состоялись, несмотря на то что власти запретили тогда музыкальные номера на акции.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Политика
Новости

МВД оценило в 20 000 число протестующих на проспекте Сахарова

Ведомости
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По данным полиции, в согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 20 000 человек. Такая оценка приводится на сайте столичного главка МВД. Проект «Белый счетчик» к 16.00 насчитал на митинге 23 300 человек. Люди стали расходиться, входящий поток к этому времени был минимальным.

Митинг начался в 15.00 мск, его организатором выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Она заявляла 20 000 человек.

Протестующие выступают в поддержку политзаключенных, фигурантов «московского дела» и дела об отмывании денег фондом Алексея Навального.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Политика
Новости

«Белый счетчик» насчитал почти 18 000 человек на митинге в Москве

Ведомости
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К 15.30 мск на территорию проведения митинга на проспекте Сахарова прошли 17 800 человек, сообщает проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях. Отмечается, что входящий поток по-прежнему интенсивный.

Митинг начался в 15.00 мск, он согласован с властями. Заявленное число участников – 20 000 человек. Организатором является незарегистрированная Либертарианская партия.

Протестующие выступают в поддержку фигурантов «московского дела», за освобождение политзаключенных и против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией. На акцию пришли оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, актер Александр Паль, блогер Юрий Дудь.

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