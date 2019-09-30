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«Зарубежнефть» может начать заниматься проектами в Омане

Госкомпания «Зарубежнефть» начала переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, компания может войти в газовый блок 8, в который входят месторождения Букха и Западная Букха. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, уточнили источники. Делегация «Зарубежнефти» приезжала в Оман в сентябре, пишет газета.

До начала этого года блок 8 на паритетной основе разрабатывали норвежская компания DNO и южнокорейская корпорация LG. Но после того как срок действия 30-летнего соглашения закончился, компании вышли из проекта. Сейчас разработкой блока занимается только государственная Musandam Oil and Gas Company. За время действия соглашения Оман получил $1 млрд, говорилось в материалах DNO. По данным DNO, чистая выручка компании от участия в проекте составила $18 млн, а расход от обесценения – $47,8 млн. В 2018 г. добыча на блоке составляла 4500 баррелей нефти в сутки (около 225 000 т в год).

По информации «Коммерсанта», «Зарубежнефть» рассматривала участие в проектах в Омане еще в 2010 г. По словам одного из источников, компании для начала необходимо получить доступ в страну. «Зарубежнефть» отказалась от комментариев.

В конце мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама.