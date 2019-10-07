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Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре

Предприниматель Михаил Фридман может в октябре принять участие в предварительных слушаниях по делу Zed WorldWide, пишет Financial Times (FT). Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г.

В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе «РИА Новости» и El Pais сообщили, что испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор указывал, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WorldWide».

Представитель Фридмана говорил Forbes, что бизнесмен не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed WorldWide. Как сообщал изданию источник, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.