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Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре

Ведомости
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Предприниматель Михаил Фридман может в октябре принять участие в предварительных слушаниях по делу Zed WorldWide, пишет Financial Times (FT). Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г.

В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе «РИА Новости» и El Pais сообщили, что испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор указывал, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WorldWide».

Представитель Фридмана говорил Forbes, что бизнесмен не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed WorldWide. Как сообщал изданию источник, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.

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Политика
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Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет

Ведомости
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.

Издание отмечает, что осужденный за взятку и приговоренный к штрафу в размере 48,2 млн руб. Белых работает в колонии библиотекарем. При этом часть зарплаты – 4800 руб. – отдает на оплату штрафа. «Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно 1000 лет», – отметил он.

По словам Белых, он просил суд предоставить рассрочку или отложить выплату штрафа, но суд ему отказал. Он также рассказал, что его имущество будет продано и пойдет на оплату штрафа, но этих средств все равно не хватит. По его оценке, от продажи его имущества удастся получить не более 5–7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выставила на торги автомобиль и личные вещи Белых. В частности, на торги выставлен Псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, с начальной стоимостью 2000 руб., наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (их начальная стоимость составляет 552 600 руб.). ФССП также выставила автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, его начальная цена – 901 700 руб.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде

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Финансы
Новости

Qiwi призвала ЦБ убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ведомости
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Ассоциация «Финтех» (АФТ, создана по инициативе ЦБ и объединяет участников рынка) предложила регулятору отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой ЦБ объявил в сентябре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перечень предложений. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ.

Источник, близкий к обсуждению, отметил, что автор мер по электронным кошелькам – платежный сервис Qiwi. Пресс-служба Qiwi подтвердила «РИА Новости» эту информацию. «По запросу ассоциации «Финтех» мы выдвинули целый ряд предложений и идей, направленных на устранение невыполнимых, неоптимальных, избыточных норм», – уточнил собеседник агентства.

АФТ попросила ЦБ разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными без идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5000 руб. Организация также призывает отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая станет обязательной с августа 2020 г. В Qiwi отмечают, что такие операции – наиболее востребованная услуга в платежных системах, а требование проходить процедуру идентификации приведет к оттоку клиентов и возврату к расчетам в наличной форме.

Еще одна просьба участников рынка – изменить лимиты по операциям с электронными деньгами, которые действуют с 2011 г. Пользователи электронных кошельков, прошедшие процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 000 руб., а также совершать в месяц операции на сумму не более 200 000 руб. Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал, подчеркивается в документе. РБК направил запрос в ЦБ.

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Бизнес
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AP: связанные с Трампом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Ведомости
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Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, отмечает издание.

По данным агентства, такие действия предпринимались весной 2019 г., к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III, являющиеся клиентами Джулиани.

В начале марта они продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления «Нафтогаза» на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Но их планы пришлось отменить после того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы. Издание указывает, что министр энергетики США Рик Перри также был заинтересован в том, чтобы создать «дружественную команду» в «Нафтогазе», и даже предлагал в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела украинской компании появилась на фоне расследования, которое ведется в отношении президента США Дональда Трампа. Из-за его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским разгорелся политический скандал. Он стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняют в том, что во время звонка он пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп действительно упоминает Байдена в том разговоре.

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Политика
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Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомости
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Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 г. Документ был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 г.», – говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, демографические показатели сильно влияют на социально-экономическое развитие России. В последнее время есть устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Минэкономразвития также считает демографическими вызовами снижение численности женщин в возрасте 20–34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. По оценке ведомства, рост численности населения в 2020–2023 гг. будет происходить за счет прироста мигрантов, а с 2024 г. – за счет как естественного, так и миграционного прироста.

В 2018 г. среднегодовая численность населения России составила 146,8 млн человек, в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 147,7 млн человек, в 2024 г. – 148,7 млн человек, говорится в документе. По прогнозу ведомства, численность трудоспособного населения в России в 2019 г. составит 82 млн человек, в 2020 г. – 82,5 млн человек, в 2024 г. – 85,3 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью. По итогам 2018 г. лидируют Тамбовская и Ленинградская области, уточнила она. Регионами с самой высокой рождаемостью являются республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия.

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: Козак подготовил законопроект о защите инвестиционной деятельности

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак 4 октября представил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) рабочую версию законопроекта «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Подготовленный законопроект еще не вносился на рассмотрение в правительство. Однако, как отмечает издание, его можно рассматривать как конкурирующий с законопроектом о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»), подготовленным Минфином еще в прошлом году.

Судьба законопроекта Минфина, разрабатываемого под руководством замминистра Андрея Иванова, еще не определилась. Последняя его версия не была окончательно согласована в правительстве, пишет газета. В проекте Минфина прописаны принцип конкурсного доступа к любой прямой господдержке проектов, запрет на установление ограничений на репатриацию прибылей и инвестируемого капитала из России, предусмотрено создание реестра мер господдержки, напоминает «Коммерсантъ».

Альтернативный проект группы Козака более радикален в плане защиты инвестиций, отмечает издание. Его основная идея – любое регуляторное или квазирегуляторное изменение в госсекторе (например, изменение ставок налогов, тарифов, сроков строительства инфраструктуры государством) может быть признано через суд ущербом для инвестора. На основании решения суда инвестор сможет требовать от государства компенсации.

Козак 17 сентября направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту Минфина, рассказали РБК два источника, знакомых с их содержанием. Законопроект в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в частности СПИК (специальный инвестконтракт), утверждал один из источников издания.

Законопроект о защите и поощрении инвестиций Минфин подготовил в 2018 г. по поручению президента Владимир Путина. По задумке чиновников он должен стать законом об инвестициях, который предоставляет бизнесу льготы взамен на вложения в экономику.

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Экономика
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Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману. Подлинность документа «Коммерсанту» подтвердили в аппарате Титова.

В письме бизнес-омбудсмен приводит данные, согласно которым нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах разнятся в 248 раз, для супермаркетов – в 120 раз, для продовольственных рынков – в 175 раз, для клубов и кинотеатров – в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров – в 130 раз. Подобные расхождения являются причиной завышения цен за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и отрицательно сказывается на ценах для потребителей, отмечает он.

В частности, Титов попросил Буксмана проверить нормативы в тех регионах, где они превышают среднее по России значение на 50% в двух и более категориях. По данным бизнес-омбудсмена, речь идет о 41 субъекте, в том числе Воронежской, Волгоградской и Тульской областях. В региональном департаменте ЖКХ Воронежской области заявили, что сравнивать нормативы региона со средним по стране некорректно. Ведомство предложило оценивать регионы с аналогичной численностью населения, учитывая такой показатель, как плотность отходов. В пресс-службе правительства Тульской области считают, что региональные нормативы сопоставимы со значениями в других субъектах Центрального федерального округа.

В конце августа «Ведомости» писали, что переработка коммунальных отходов становится более привлекательной для инвесторов. Согласно данным из справки, подготовленной Минприроды, в этом году частные инвестиции в переработку мусора будут вложены в 73 объекта в 31 регионе. По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 г., составят 20 млрд руб. По данным Минприроды, в 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было инвестировано 12 млрд руб.

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Политика
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Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу». Во время разговора турецкий президент напомнил, что целью формирования зоны безопасности является устранение террористической угрозы со стороны курдских формирований и создание условий для возвращения сирийских беженцев домой. Трамп и Эрдоган договорились в ноябре провести переговоры в Вашингтоне.

Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. «Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск в востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», – сказал турецкий лидер. Он напомнил, что протяженность сирийско-турецкой границы составляет 911 км. По его словам, необходимо создать на территории Сирии «зону безопасности» шириной 30–32 км.

Эрдоган 5 октября заявил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. По его словам, в ближайшие дни турецкая армия может начать военные действия против курдских формирований, находящихся на территории Сирии. Ранее, 1 октября, турецкий лидер сообщил, что Анкара будет предпринимать самостоятельные шаги в вопросе создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, так как прогресс по данному вопросу в переговорах с американской стороной достигнут не был.

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Операторы связи и телеканалы поспорили о системе онлайн-трансляций

Ведомости
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Операторы связи на заседании экспертного совета по вопросам связи при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вновь раскритиковали законопроект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов, рассказали «Ведомостям» четыре участника этого совещания. Заседание совета прошло в пятницу, 4 октября, в нем участвовали чиновники, медиакомпании и операторы связи.

Законопроект о единой системе телетрансляций в интернете в июле в парламент внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Сейчас операторы связи и онлайн-платформы напрямую договариваются с телеканалами о трансляциях в сети. Депутаты предлагают, чтобы операторы и платформы были обязаны использовать для таких трансляций одну платформу, которую к 2020 г. должен выбрать Роскомнадзор. Единственный реальный претендент на это место – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами страны – «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК, говорили сотрудники медиакомпаний. Представитель «Витрины» подтверждал, что намерен участвовать в конкурсе Роскомнадзора в случае принятия поправок.

Но большинство операторов связи и кабельных операторов, в том числе МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Триколор», считают законопроект вредным для отрасли. В конце сентября они уже изложили свои замечания в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину и повторили многие из них на совещании в ФАС. В частности, сотрудник МТС на совещании заявил, что проект не решает заявленных задач (например, борьба с пиратством), ограничит возможности зрителей и самих операторов в техническом развитии. Представитель МТС подтвердил это «Ведомостям».

С замечаниями выступили и представители самих телекомпаний. Сотрудник «Первого канала» считает, что проект ограничивает возможности этого канала по интернет-дистрибуции, предложенная система онлайн-трансляции фактически может лишить канал статуса федерального вещателя, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. Представитель канала это не комментирует. Еще один сотрудник «Первого» подтвердил, что канал поддерживает идею запуска единого плейера для телеканалов, но не слишком жесткий законопроект. Гендиректор НТВ Алексей Земский на заседании в ФАС указал, что в проекте отсутствует элементарный глоссарий – нет определения таких терминов, как трансляция, отложенное смотрение и т. д., которые критичны для корректного регулирования онлайн-вещания. Земский подтвердил «Ведомостям», что в проект следует внести дополнения.

За проект на совещании выступили сотрудники «Национальной медиа группы», ВГТРК и «Ростелекома», рассказали участники совещания. Эти компании считают, что для урегулирования главных разногласий в проект достаточно внести небольшие правки. Операторам выгодно создание единого окна для онлайн-трансляций ТВ, это менее затратно, чем интеграции с каждой телекомпанией, передал «Ведомостям» через пресс-службу директор по контактной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

По итогам совещания ФАС должна подготовить рекомендации правительству, чтобы то, в свою очередь, предоставило отзыв на проект в Госдуму, знают участники совещания. Представитель ФАС в выходные не ответил на запрос «Ведомостей».

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»

Ведомости
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В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ». Об этом изданию рассказали источники в банковских службах информационной безопасности и поделились ссылкой для загрузки базы. Проверка показала, что данные в ней актуальны: некоторые сотрудники «Коммерсанта» нашли в базе свои полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны.

База содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах со всей России, пишет издание. Речь идет о тех, кто подключил домашний интернет через «Билайн». При этом в базу попали даже те, кто уже не пользуется услугами оператора, но заключал с ним договор в период с 2016 г.

Пресс-служба «Билайна» сообщила, что оператор провел расследование инцидента. Компания утверждает, что утечка была зафиксирована два года назад, а все виновные уже выявлены и понесли наказание. «На текущий момент большая часть информации это уже устаревшие данные», – заверил оператор.

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Политика
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WSJ сообщила об увеличении числа осведомителей по разговору Трампа с Зеленским

Ведомости
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Число осведомителей в деле, которое стало спусковым крючком для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, выросло, передает The Wall Street Journal. Об этом сообщила команда адвокатов, представляющих интересы разведчика, который в заявлении рассказал о нескольких случаях давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против Джо и Хантера Байденов.

«Могу подтвердить, что моя фирма и моя команда представляют многочисленных осведомителей, – сообщил Эндрю Бакай, ведущий адвокат первого из них, от которого и стало известно о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. – Пока больше никаких комментариев».

О появлении второго осведомителя сообщило ABC News. Другой представляющий разведчика адвокат, Марк Зейд, сказал агентству, что теперь также работает со вторым осведомителем. Тот, по словам адвоката, тоже разведчик; он также беседовал с главным инспектором разведслужб США Майклом Эткинсоном, который ранее счел показания первого осведомителя заслуживающими доверия и делом первостепенной важности.

По словам Зейда, второй разведчик располагает информацией из первых рук относительно тех утверждений, которые были изложены в заявлении первого, который сообщал, что сам не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. В его заявлении, в частности, говорилось: «В период исполнения своих обязанностей я получил информацию от многочисленных чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свое служебное положение, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США в 2020 г. Такое вмешательство включает, помимо прочего, давление на другую страну с целью провести расследование в отношении основных политических соперников президента на родине. Центральная фигура в попытках добиться этого – личный юрист президента Рудольф Джулиани. Также, похоже, в этом участвует и генеральный прокурор Уильям Барр». По утверждению первого осведомителя, более полудюжины чиновников проинформировали его об этих попытках Трампа, которые, как они опасались, «представляют риски для национальной безопасности США» и подрывают усилия «по противодействию зарубежному вмешательству в американские выборы».

Политика
Новости

Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости
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Президент Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Он наслаждался природой, осенней тайгой», – цитирует Пескова «Интерфакс». Пресс-секретарь пообещал, что фото- и видеоматериалы из этой поездки будут доступны сегодня в полночь.

Путину 7 октября исполнится 67 лет. Песков отметил, что президент, как всегда, планирует отпраздновать день рождения в кругу родных и близких, на природе.

Кто из политиков приглашен на торжество, пресс-секретарь не раскрыл. В предыдущие два года на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а летом 2013 г. президент России отмечал 61-летие в компании председателя КНР Си Цзиньпина.

В этом году день рождения Путина выпал на понедельник. Запланированы ли у президента какие-то рабочие встречи или телефонные переговоры на этот день, неизвестно.

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