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На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

В Красном море на иранском нефтяном танкере произошло два взрыва, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию, которой принадлежит танкер. Экипаж не пострадал.

Танкер находится почти в 100 км от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива в море. Специалисты выясняют причину взрыва. По информации агентства, это может быть теракт.

Летом на Ближнем Востоке произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами. В июне в Оманском заливе было совершено нападение на два танкера норвежской и японской компаний. В США заявили, что ответственность за инцидент «с большой долей вероятности» несет Иран. Тегеран также задержал два иностранных танкера в июле и августе.

В середине сентября дроны атаковали государственную нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.