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Иран задержал второй за месяц иностранный танкер

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер, который, по данным Тегерана, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя КСИР.

По данным иранских властей, на борту танкера было 700 000 литров контрабандного топлива. Судно было задержано вблизи острова Фарси, расположенного в центре Персидского залива. На этом острове находится военно-морская база КСИР. Фарси является предметом территориальных споров между Ираном и Саудовской Аравией.

После задержания танкер был доставлен в порт иранского города Бушира, а его груз передан национальной компании по распределению нефти. Экипаж судна в составе семи человек различной национальности задержан.

Это второй иностранный танкер, задержанный Ираном за последний месяц. 19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.