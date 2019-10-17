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Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики. Окончательное решение было вынесено 15 октября. «Ведомости» направили запрос представителю Дерипаски.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», – говорится в сообщении ведомства. В то же время в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге пока указано, что по разбирательству между Дерипаской и черногорскими властями «ожидается решение».

О подаче Дерипаской иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 г. Бизнесмен, ссылаясь на подписанное в 1995 г. соглашение между Россией и Югославией, требовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в качестве компенсации потерянных инвестиций в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

Комбинат Дерипаска купил в 2005 г. Он был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. К 2008 г. завод оказался на грани банкротства. В результате в 2013 г. власти Черногории инициировали банкротство КАР и ввели в нем внешнее управление. Задолженность предприятия на тот момент оценивалась в 350 млн евро.

Представители Дерипаски обвинили Подгорицу в обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы затем обанкротить его и не возвращать инвестиции. Истец оценил ущерб в 600 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики Черногории. Несмотря на его доводы, арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 г., утверждает черногорская сторона.