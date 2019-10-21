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Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.

Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально автор инициативы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин предлагал ограничить долю иностранного владения в таких компаниях до 20%.

Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев, в конце июля. Он говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться.

Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки компании на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Цена обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже снизилась на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на первое обсуждение инициативы в Госдуме. Законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике 10 октября.