«Вкусвилл» начал продавать детскую одежду

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Цукерберг: Россия, Иран и Китай пытаются вмешаться в выборы США 2020 года

Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на президентские выборы США 2020 г., заявил в интервью телеканалу NBC основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

«Они (Россия, Иран и Китай — «Ведомости») используют изощренные тактики для вмешательства в выборы. Обнаруженные сети аккаунтов сигнализируют о том, что эти государства собираются принять активное участие в предстоящих выборах», — пояснил Цукерберг. По его словам, соцсеть играет все большую роль в борьбе с вмешательством в выборы по всему миру с 2016 г., в том числе во Франции, Германии, Индии, Мексике, Бразилии.

В понедельник, 21 октября Facebook обнародовала новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 г. С ноября соцсеть собирается маркировать страницы медийных организаций, которые полностью или частично находятся «под редакционным контролем» того или иного государства. Маркироваться будет каждая конкретная страница, а затем сохраняться в специальном реестре. Facebook разработал критерии подхода к государственным СМИ при поддержке более 40 экспертов. Соцсеть планирует регулярно обновлять реестр государственных СМИ. Помимо в соцсети появится вкладка, информирующая пользователей о названии, адресе, телефоне и стране регистрации организации, пытающейся скрыть принадлежность к аккаунту. Владельцев аккаунтов, прошедших новую процедуру верификации для размещения рекламы о выборах или политике США, с января 2020 г.обяжут показывать данные о настоящем владельце. Facebook также собирается различными способами ограничивать активность владельцев аккаунтов, распространяющих дезинформацию.

В целях борьбы с вмешательством в американские выборы администрация Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана, утверждает вице-президент Facebook Гай Розен. «Последние три года мы занимались выявлением новых возникающих угроз и нейтрализацией скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы ликвидировали более 50 таких сетей. Для противодействия зарубежному вмешательству этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна — российское», — приводятся его слова в пресс-релизе. Владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной Америке и Латинской Америке», пояснил Розен. По его словам, решение было принято не из-за содержания публикаций, а на основании поведения владельцев аккаунтов.

«То, что мы смогли их (аккаунты — «Ведомости») идентифицировать и устранить, является некоторым сигналом того, что наши системы сейчас намного более продвинуты, чем в прошлом», — отметил Цукерберг в интервью.

В начале сентября Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России. По мнению российского ведомства, эти площадки распространяли политическую рекламу в день голосования.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США