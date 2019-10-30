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ВТБ не смог с первого раза продать бывший офис Бородина

Группа ВТБ не смогла с первого раза продать здание в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, говорится в сообщении на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о двух зданиях, одно из которых – торговый дом купца Александра Гуськова 1903 г. постройки.

Здания выставлены на продажу по плану реализации непрофильных активов банка. Общая площадь зданий – 17 300 кв. м, из которых в собственности ВТБ – чуть более 13 000 кв. м. От продажи ВТБ хочет выручить не менее 2,6 млрд руб.

Раньше офисы принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В 2010 г. в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы. После этого Бородин уехал в Лондон. Через год ВТБ получил контроль над Банком Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», продаваемые объекты занимали созданный Бородиным благотворительный фонд «Добросердие» и сеть кинотеатров «Кинофрэш» (ее также связывали с экс-президентом Банка Москвы). Сейчас площади в зданиях арендуют в основном рестораны и бары (среди них Casa Agave, «5642 Высота», 15/17 Bar & Grill), а также небольшие компании.

Часть активов, принадлежащих бывшим топ-менеджерам Банка Москвы, банку уже удалось распродать. Бассейн «Чайка» и земельные участки под ним достались компании «Союз маринс групп», торгово-развлекательный комплекс «Ривьера» на территории ЗиЛа достраивал акционер ПИК Сергей Гордеев, а здания скоропечатни Александра Левенсона рядом с Патриаршими прудами купил акционер Aeon Corporation Роман Троценко.