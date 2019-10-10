Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: ВТБ избавляется от офисов у Кремля

ВТБ продает офисы рядом с Кремлем за 2,6 млрд рублей

Ранее они принадлежали экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину

Группа ВТБ продает площади в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, указано на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о двух зданиях, одно из которых – торговый дом купца Александра Гуськова 1903 года постройки, следует из презентации объектов. Их общая площадь – 17 300 кв. м, из которых в собственности ВТБ – чуть более 13 000 кв. м. Торги планируется провести в конце октября.

Здания в Большом Черкасском переулке когда-то принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, знают два консультанта, работавших с ними. В отношении его еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы. Контроль над этим банком спустя год получил ВТБ. Согласно СПАРК, объекты, которые банк сейчас пытается продать, ранее занимали созданный Бородиным благотворительный фонд «Добросердие» и сеть кинотеатров «Кинофрэш» (ее также связывали с экс-президентом Банка Москвы). Сейчас площади в зданиях арендуют в основном рестораны и бары (среди них Casa Agave, «5642 Высота», 15/17 Bar & Grill), а также небольшие компании.

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