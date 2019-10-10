ВТБ продает офисы рядом с Кремлем за 2,6 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Группа ВТБ продает площади в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, указано на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о двух зданиях, одно из которых – торговый дом купца Александра Гуськова 1903 года постройки, следует из презентации объектов. Их общая площадь – 17 300 кв. м, из которых в собственности ВТБ – чуть более 13 000 кв. м. Торги планируется провести в конце октября.
Здания в Большом Черкасском переулке когда-то принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, знают два консультанта, работавших с ними. В отношении его еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы. Контроль над этим банком спустя год получил ВТБ. Согласно СПАРК, объекты, которые банк сейчас пытается продать, ранее занимали созданный Бородиным благотворительный фонд «Добросердие» и сеть кинотеатров «Кинофрэш» (ее также связывали с экс-президентом Банка Москвы). Сейчас площади в зданиях арендуют в основном рестораны и бары (среди них Casa Agave, «5642 Высота», 15/17 Bar & Grill), а также небольшие компании.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}