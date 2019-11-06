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Bloomberg: Саудовская Аравия попросила Китай помочь с рекордным IPO Saudi Aramco

Китайские госкомпании, одна из которых Sinopec Group, ведут переговоры об инвестировании от $5 млрд до $10 млрд в IPO нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, Саудовская Аравия добивается от правительств дружественных стран поддержки рекордной продажи акций.

Наряду с китайскими нефтяными госкомпаниями в переговорах участвуют также китайские инвестфонды, в частности и China Investment Corp. (CIC), и Фонд Шелкового пути, рассказали источники агентства. Переговоры еще не завершены, и, по словам источников, состав инвесторов и суммы, которые внесет каждый участник IPO, в конечном итоге будут зависеть от правительства Китая.

Инвестиции в Saudi Aramco укрепят связи с Саудовской Аравией, а также дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть, отмечает Bloomberg. Saudi Aramco официально не комментирует данную информацию. Представители Фонда Шелкового пути, CIC, Sinopec Group не ответили на запросы Bloomberg о комментариях. Комиссия по надзору и управлению госактивами Китая и минфин страны отказались от комментариев.

Ранее, 3 ноября, саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO состоится на саудовской бирже Tadawul. Ценовой диапазон и количество акций, которые предполагается продать, Saudi Aramco пока не раскрывает. Проспект эмиссии может быть представлен 9 ноября. Ожидается, что сбор заявок завершится 4 декабря, торги начнутся 11 декабря, ранее сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в $2 трлн, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO Saudi Aramco, писала ранее Financial Times со ссылкой на источники. Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос: «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть».