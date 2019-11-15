«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе «Юлмарта» кредиторам
Конфликт акционеров вокруг онлайн-ритейлера «Юлмарт» может завершиться его переходом в руки кредитора — владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании.
Акционеры «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер (совокупно владеют 61,5% Ulmart Holding Ltd, материнская компания ритейлера) планируют купить долю третьего совладельца Михаила Васинкевича, которому принадлежат 38,5% компании. После этого Костыгин и Мейер выйдут из компании, передав 100% «Юлмарта» владельцу и председателю совета директоров ПНТ Михаилу Скигину. Его компания Ledaro в 2016 г. кредитовала «Юлмарт», а осенью 2018 г подала иск о банкротстве материнской компании ритейлера.
Из презентации следует, что «Юлмарту» требуются внешние инвестиции в объеме 9 млрд руб., из которых 4 млрд руб. пойдут в оборотный капитал, 3 млрд руб.— в «органический рост» и 2 млрд руб.— в маркетинг и рекламу, пишет «Коммерсантъ». На какую долю в компании может претендовать инвестор, не уточняется.
По итогам 2018 г. выручка «Юлмарта» составила 13 млрд руб. Компания ожидает, что к концу 2020 г. она увеличится в пять раз. На положительную EBITDA ритейлер планирует выйти в конце 2021 г, на чистую прибыль — по итогам 2022 г. Согласно оценке института Гайдара для Национальной ассоциации дистанционной торговли, объем российского рынка электронной торговли в 2018 г. составил 1,285 трлн руб. По данным Data Insight, лидером по объему онлайн-продаж в 2018 г. стал Wildberries. «Юлмарт» опустился на девять позиций, заняв 17-ю строчку.