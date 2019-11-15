«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе «Юлмарта» кредиторам

По итогам 2018 г. выручка «Юлмарта» составила 13 млрд руб. Компания ожидает, что к концу 2020 г. она увеличится в пять раз. На положительную EBITDA ритейлер планирует выйти в конце 2021 г, на чистую прибыль — по итогам 2022 г. Согласно оценке института Гайдара для Национальной ассоциации дистанционной торговли, объем российского рынка электронной торговли в 2018 г. составил 1,285 трлн руб. По данным Data Insight, лидером по объему онлайн-продаж в 2018 г. стал Wildberries. «Юлмарт» опустился на девять позиций, заняв 17-ю строчку.