Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной

По словам Задориной, метро сейчас стало ближе к искусству и моде, поэтому ее компания надеется создать с метрополитеном совместную коллекцию одежды: «Здесь проводятся fashion-показы, выставки, мероприятия, и это очень здорово», – отметила она. Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.