Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
«Московский метрополитен» заключил два контракта на поставку формы для сотрудников с ООО «Заспорт», следует из материалов на портале госзакупок. Общая сумма контрактов составляет 433 млн руб. Всего метро получит 330 000 единиц спецодежды – теплые куртки, комбинезоны, резиновые сапоги, зимняя обувь, шапки, рукавицы, перчатки и отражающие жилеты.
ООО «Заспорт» было создано в начале 2019 г. Согласно ЕГРЮЛ, компанию создали Дмитрий Длужанский и ООО «Флагман», владеющее торговым центром «Флагман» в районе Ховрино. ООО «Флагман» возглавляет, согласно данным СПАРК, Николай Ступаков. Он является руководителем Института проблем безопасности СНГ, в котором также работает дизайнер Анастасия Задорина.
Название нового поставщика метро созвучно принадлежащей Задориной компании Zasport. Эта компания является поставщиком формы для российской олимпийской сборной. Задорина подтвердила РБК связь между компаниями. Она рассказала изданию, что производство спецодежды является важным направлением работы компании наравне с производством одежды для занятий спортом.
По словам Задориной, метро сейчас стало ближе к искусству и моде, поэтому ее компания надеется создать с метрополитеном совместную коллекцию одежды: «Здесь проводятся fashion-показы, выставки, мероприятия, и это очень здорово», – отметила она. Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
Компания Zasport стала экипировщиком олимпийской сборной России в 2017 г., до этого в течение 15 лет форму поставляла Bosco di Ciliegi предпринимателя Михаила Куснировича.