«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»

В среду, 20 ноября президент Владимир Путин заявил, что акции «Газпрома» сильно недооценены. У «Газпрома» самые большие запасы в мире, они должны быть отражены в отчетности и оценены соответствующим образом, отмечал он. По мнению президента, «Газпром» среди всех энергетических компаний мира обладает самым большим потенциалом развития. На сегодняшний день «Газпром» является самой дорогой компанией России. Ее капитализация составляет 6,1 трлн руб.