«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга. «Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продаже подлежит весь пакет, продажа меньшего количества акций не предусмотрена», – отмечается в сообщении компании. Прием заявок будет осуществляться 21 ноября с 10.00 до 17.00 мск.
«Газпром газораспределение» было создано в октябре 2004 г. для консолидации активов «Газпрома» в газораспределительной сфере и управления деятельностью газораспределительных организаций страны. Учредителями выступили ООО «Газпром межрегионгаз» (99,83 % уставного капитала) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (0,17 % уставного капитала).
В среду, 20 ноября президент Владимир Путин заявил, что акции «Газпрома» сильно недооценены. У «Газпрома» самые большие запасы в мире, они должны быть отражены в отчетности и оценены соответствующим образом, отмечал он. По мнению президента, «Газпром» среди всех энергетических компаний мира обладает самым большим потенциалом развития. На сегодняшний день «Газпром» является самой дорогой компанией России. Ее капитализация составляет 6,1 трлн руб.
По данным компании на 31 декабря 2018 г., «Газпром газораспределение» обслуживает распределительную сеть протяженностью 744 805 км. Технологический комплекс системы обеспечивает газом 26,2 млн квартир и частных домовладений, около 30 700 объектов промышленности, 7700 объектов сельского хозяйства и 313 800 объектов коммунально-бытового сектора. В 2018 г. этим объектам было поставлено 227 800 млрд кубометров газа.