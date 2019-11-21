Группа ВТБ выкупила полностью НПФ «Магнит»

Этот НПФ был основан в 1995 г. под названием НПФ «Христианский пенсионный фонд «Добродетель». В 2010 г. его приобрел «Магнит», после чего фонд был реорганизован и переименован в НПФ «Магнит». В феврале 2018 г. ВТБ выкупила почти всю долю Галицкого в «Магните», через год банк объявил о покупке 80% пенсионного фонда ритейлера.