Intel купила израильского производителя чипов Habana Labs за $2 млрд
Американская корпорация Intel купила израильского разработчика чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Habana Labs, говорится в сообщении Intel. Сумма сделки составила $2 млрд. Первым на это обратил внимание Bloomberg.
По условиям сделки Habana Labs останется независимым подразделением со штаб-квартирой в Израиле, прежним останется и руководство компании. Израильская компания поможет укрепить позиции корпорации на рынке искусственного интеллекта, отмечается в сообщении. По прогнозам Intel, к 2024 г. рынок ИИ-чипов превысит $25 млрд. В 2019 г. Intel ожидает получить более $3,5 млрд выручки (+20% за год) от своего подразделения, занимающегося такими чипами.
Intel была основана в 1968 г. Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Корпорация занимается разработкой и производством компьютерных компонентов. Intel получила всемирную известность благодаря производства микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium. По состоянию на 2019 г. штат компании составляет 110 200 человек. Habana Labs основана в 2016 г., она занимается разработкой чипов ИИ. В компании работает около 180 сотрудников, пишет Bloomberg.