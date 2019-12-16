Intel купила израильского производителя чипов Habana Labs за $2 млрд

Intel была основана в 1968 г. Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Корпорация занимается разработкой и производством компьютерных компонентов. Intel получила всемирную известность благодаря производства микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium. По состоянию на 2019 г. штат компании составляет 110 200 человек. Habana Labs основана в 2016 г., она занимается разработкой чипов ИИ. В компании работает около 180 сотрудников, пишет Bloomberg.