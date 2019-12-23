Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток-2»
Швейцарская Allseas отозвала суда с прокладки газопровода «Северный поток—2». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
По его словам, суда покинули акваторию Балтики. Сроки возобновления их работы, в компании отказались назвать.
В ночь на субботу, 21 декабря, Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в стройке у берегов Балтики и потребовал ее прекратить. Allseas в тот же день объявила о приостановке работы.
Построить «Северный поток — 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 миллиардов кубометров газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии.