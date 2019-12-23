Российские аэропорты не могут использовать новую аэродромную технику из-за решения ЕЭК
Аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе перронные автобусы, противообледенительные машины и самоходные трапы, пишет «Коммерсантъ». Издание указывает, что причиной стало решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 2015 г., по которому паспорта на такую технику должны содержать отметки о сертификации. Однако аэродромная техника ей не подлежит, поэтому поставить соответствующие отметки невозможно.
Федеральная таможенная служба (ФТС) в конце октября отказалась выдавать паспорта самоходных механизмов на такую спецтехнику из-за отсутствия сертификации, сообщили источники издания.
По данным газеты, сложившаяся ситуация угрожает безопасности полетов и может привести к задержкам рейсов в новогодние праздники. С проблемой столкнулись такие аэропорты, как «Внуково», «Пулково» и «Сочи», отмечает издание. Международная ассоциация аэропортов обратилась к замминистра транспорта Александру Юрчику с просьбой найти решение проблемы. В Минтрансе подтвердили изданию, что информированы о проблеме.
Минпромторг подтвердил, что в действующих редакциях техрегламентов отсутствуют положения по сертификации аэродромной техники. Ведомство намерено внести на межгосударственное согласование проект поправок к техрегламенту. При этом планируется разработать механизм, который позволит использовать аэродромную технику в период согласования.