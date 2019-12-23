Российские аэропорты не могут использовать новую аэродромную технику из-за решения ЕЭК

Аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе перронные автобусы, противообледенительные машины и самоходные трапы, пишет «Коммерсантъ». Издание указывает, что причиной стало решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 2015 г., по которому паспорта на такую технику должны содержать отметки о сертификации. Однако аэродромная техника ей не подлежит, поэтому поставить соответствующие отметки невозможно.