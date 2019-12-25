Гуцериев пришел на ежегодную встречу Путина с бизнесменами

Это первое появление Гуцериева на публичном мероприятии после сообщений об обысках. 18 декабря ряд СМИ сообщили, что в доме бизнесмена и связанных с ним компаниях прошли следственные действия. Два собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски. По словам одного из источников, поводом стало дело по статье о контрабанде нефти. Издание Baza уточняло, что ущерб оценивается в 3 млрд руб.