Бизнес

Гуцериев пришел на ежегодную встречу Путина с бизнесменами

Ведомости

Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пришел на традиционную встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса, передает корреспондент «Ведомостей». Предприниматель отказался общаться с журналистами. «Я не хочу с вами разговаривать», – заявил он в ответ на вопросы об обысках.

Отвечая на вопрос РБК об уголовном преследовании, Гуцериев заявил, что не знает, откуда такая информация. «Нет никакого преследования. Кто это придумал? Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел как все», – сказал бизнесмен.

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Это первое появление Гуцериева на публичном мероприятии после сообщений об обысках. 18 декабря ряд СМИ сообщили, что в доме бизнесмена и связанных с ним компаниях прошли следственные действия. Два собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски. По словам одного из источников, поводом стало дело по статье о контрабанде нефти. Издание Baza уточняло, что ущерб оценивается в 3 млрд руб.

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