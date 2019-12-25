Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»
Президент Владимир Путин 25 декабря встретился с представителями крупного российского бизнеса. В этом году встреча состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Во время вступительного слова Путин отметил «по-настоящему царские» интерьеры здания, в котором собрались бизнесмены. По его словам, проводить встречу в таком зале — правильно, потому что красивый интерьер создает хорошую, благоприятную атмосферу, нацеливающую на совместный результат.
Президент попросил представителей бизнеса высказать мнение о том, как органы власти всех уровней отработали прошлый год и что было сделано для увеличения объема инвестиций. «Давайте мы сделаем так, как делали обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке», — обратился Путин к бизнесменам.
После этого президент предложил участникам встречи продолжить обсуждение итогов года в «неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер».
Путин по традиции перед каждым Новым годом встречается с представителями крупного бизнеса. В этом году на встрече присутствуют Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров и другие.