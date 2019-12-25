Путин встретился с крупным российским бизнесом в «царских интерьерах»

Президент попросил представителей бизнеса высказать мнение о том, как органы власти всех уровней отработали прошлый год и что было сделано для увеличения объема инвестиций. «Давайте мы сделаем так, как делали обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке», — обратился Путин к бизнесменам.