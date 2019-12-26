В группу «Дело» и в сделку с «Трансконтейнером» могли войти «Система» и DP World

По словам Шишкарева, он с февраля 2019 г. вел переговоры с пятью структурами. «Про одну говорить не могу, потому что, наверное, не имею мандата. Были переговоры с АФК «Система», а также с DP World. Последние самые интенсивные: поездки в Дубай, встречи здесь. И я вел переговоры с «Росатомом», — рассказал собеседник газеты.