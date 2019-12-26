В группу «Дело» и в сделку с «Трансконтейнером» могли войти «Система» и DP World
Переговоры о вхождении в капитал группы «Дело» и об участии в сделке по приобретению «Трансконтейнера» велись не только с «Росатомом», но и с АФК «Система» и DP World. Об этом сообщил в интервью «Коммерсантъ» владелец группы Сергей Шишкарев.
По словам Шишкарева, он с февраля 2019 г. вел переговоры с пятью структурами. «Про одну говорить не могу, потому что, наверное, не имею мандата. Были переговоры с АФК «Система», а также с DP World. Последние самые интенсивные: поездки в Дубай, встречи здесь. И я вел переговоры с «Росатомом», — рассказал собеседник газеты.
«История по «Трансконтейнеру» развивалась параллельно. «Трансконтейнер» активно обсуждался с DP World и АФК «Система»», — добавил он.
По словам Шишкарева, «Системе» были интересны оба актива. Владелец «Дела» объяснили итоги переговоров по миноритарной дело в группе цейтнотом, а по «Транскотейнеру» — неприемлемой предложенной схемой.
DP World предлагали не банковское финансирование, а кредит под залог будущей доли. Дополнительно в планах иностранных партнеров было получить через некоторое время контроль в компании «Дело». «Для меня это было неприемлемо не только по соображениям патриотизма, но и в связи с нормами действующего законодательства», — сказал Шишкарев.
Группа «Дело» управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. 27 ноября «Дело» на аукционе РЖД выиграла право купить 50% плюс две акции «Трансконтейнера» – крупнейшего контейнерного оператора России. В начале декабря «Росатом» и группа «Дело» объявили о завершении сделке по покупке неконтрольной доли в ООО «Управляющая компания «Дело» Сергея Шишкарева