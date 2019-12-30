Бизнес

ВЭБ.РФ и Игорь Чайка объединили инжиниринговые активы

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Национальная инжиниринговая корпорация (НИК) создали совместное предприятие (СП), свидетельствуют данные из базы «СПАРК-Интерфакс». На них обратил внимание Forbes, позже РБК подтвердил эту информацию со ссылкой на совместное сообщение компаний.

Новая компания займется созданием «высокотехнологичных объектов под ключ, внедрением наилучших доступных технологий, созданием высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах», говорится в сообщении.

Основной владелец НИК – бизнесмен и сын генерального прокурора Игорь Чайка. СП, созданное на базе ООО «ВЭБ инжиниринг» и НИК, получило название «Инжиниринг.РФ». В Единый государственный реестр юридических лиц запись о создании юрлица с таким названием внесена 27 декабря, уточнил РБК.

В сообщении приводятся слова Чайки о том, что над этим проектом он и руководство ВЭБ.РФ работали около года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.