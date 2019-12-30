ВЭБ.РФ и Игорь Чайка объединили инжиниринговые активы
Госкорпорация ВЭБ.РФ и Национальная инжиниринговая корпорация (НИК) создали совместное предприятие (СП), свидетельствуют данные из базы «СПАРК-Интерфакс». На них обратил внимание Forbes, позже РБК подтвердил эту информацию со ссылкой на совместное сообщение компаний.
Новая компания займется созданием «высокотехнологичных объектов под ключ, внедрением наилучших доступных технологий, созданием высокотехнологичных российских производств в иностранных государствах», говорится в сообщении.
В сообщении приводятся слова Чайки о том, что над этим проектом он и руководство ВЭБ.РФ работали около года.