Независимый оператор ГТС Украины полностью вышел из группы «Нафтогаз»
«Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор газотранспортной системы полностью выделился из группы "Нафтогаз" и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и Евросоюза», – написал он.
Он добавил, что тем самым выполнены нормы третьего энергопакета Евросоюза. «Нафтогаз» становится клиентом «Оператора ГТС Украины» и готов поддержать усилия по его развитию», – сказал директор «Нафтогаза».
«Это была самая важная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины», – отметил Коболев. Гендиректор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон ранее сообщил об успешном начале работы предприятия с соблюдением всех «европейских правил».
30 декабря «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у независимого оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет входит и договор между украинским и российским операторами.
Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г. Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» получила лицензию и прошла сертификацию на транспортировку природного газа в Европу 24 декабря.