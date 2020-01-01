Независимый оператор ГТС Украины полностью вышел из группы «Нафтогаз»

Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г. Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» получила лицензию и прошла сертификацию на транспортировку природного газа в Европу 24 декабря.